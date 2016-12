Bewertung von Pflegeheimen „Welcher Pflegeeinrichtung können wir vertrauen?“

Nach dem letzten Pflegeheim-Skandal im Seniorenheim Schloss Gleusdorf herrscht offenbar Verunsicherung. Viele Senioren und Angehörige fragen, welcher Einrichtung sie vertrauen können oder nach welchen Kriterien sie das festmachen können. Das aktuelle Bewertungssystem der Pflegeheime gilt schon lange als mangelhaft.

Die Bewertungskriterien der Pflegeheime gelten schon länger als unzureichend. Bild: Alexraths/Dreamstime.com

Pflege bedeutet Schwerstarbeit. Wer sich zu Hause oder als Fachkraft um Senioren kümmert, weiß um die Herausforderungen, mit denen Verantwortliche tagtäglich kämpfen. Angemessen bezahlt und anerkannt ist diese Leistung nicht immer – ein System, in dem es kaum verwundert, dass sich einige „schwarze Schafe“ unter die Vielzahl engagierter und kompetenter Pflegekräfte mischen. Durch Meldungen wie aus dem Pflegeheim Schloss Gleusdorf in Bamberg werden gute Pflegeheime schnell überschattet. Vom Verdacht der fehlerhaften medizinischen Versorgung über Vernachlässigung bis hin zu rätselhaften Todesfällen war zuletzt in Zusammenhang mit der Bamberger Einrichtung die Rede. Auch der herbeigeführte Tod einer 87-jährigen Pflegeheim-Bewohnerin in Neuenhaus durch einen unbekannten Täter sorgte für Aufregung.

Solche Schlagzeilen sind nicht nur für das Pflegepersonal und die Bewohner belastend, sondern auch für Familien, in denen demnächst ein Umzug in ein Seniorenheim ansteht. „In welches Pflegeheim können wir Großvater oder Großmutter überhaupt noch guten Gewissens geben?“- diese Frage kommt von zahlreichen Angehörigen auf. Dass das aktuelle Bewertungssystem dazu keine Antwort liefert, gilt inzwischen als allgemein bekannt. Auch das betroffene Heim in Gleusdorf wurde regelmäßig von den Behörden kontrolliert, die Ergebnisse blieben jedoch unauffällig und boten offensichtlich keinerlei Rückschlüsse auf die katastrophalen Zustände. Bisher werden für die Pflegeheime Pflegenoten verteilt, die sich aus den Prüfergebnissen des medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) ergeben. Kritisiert wird dabei jedoch, dass bei dem Bewertungssystem schlecht bewertete Kriterien durch sehr gut bewertete Kriterien ausgeglichen werden können. Auf diese Weise entstehen wenig transparente Durchschnittsnoten.

Eine Reformierung des Kriterienkatalogs ist nach Meinung des Instituts für Innovationen im Gesundheitswesen und angewandte Pflegeforschung e.V. (IGAP) deshalb dringend nötig. „Einige Mängel werden von den aktuellen Qualitätsberichten schlicht nicht erfasst“, berichten Experten des Instituts. So würden beispielsweise die Kriterien Lagerung und Schlaf keine Berücksichtigung in der Bewertung finden, obwohl viele Pflegebedürftige die meiste Zeit im Bett verbringen.

Quelle: presseportal