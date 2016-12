Arbeitsbedingungen in der Pflege Wer gesundpflegen soll, muss gesunderhalten werden

Die Beschaffenheit von Arbeitsplätzen, Berufen und dem Arbeitsumfeld wirken unmittelbar auf die Gesundheit der Beschäftigten ein. Wie stark das gerade für die Pflegeberufe gilt, zeigen die Daten des BKK Gesundheitsreports 2016 "Gesundheit und Arbeit". Der Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) fordert daher bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege.

Der DBfK sieht sich durch den BKK Bericht „Gesundheit und Arbeit“ 2016 in der Forderung bestätigt, dass bessere Arbeitsbedingungen für Pflegepersonal geschaffen werden müssen. Bild: Anikasalsera/Dreamstime.com

Für den Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) bestätigen die in der vergangenen Woche veröffentlichten Daten des BKK Gesundheitsreport 2016 „Gesundheit und Arbeit“, dass sich die anhaltend belastenden Arbeitsbedingungen in der Pflege enorm stark auf die Beschäftigten auswirken. Seit Jahren warnt der DBfK vergeblich vor den Auswirkungen: „Alle Jahre wieder alarmierende Zahlen. Alle kennen die Trends, alle wissen um die Probleme, aber niemand packt bisher die Ursachen wirklich an“, sagt DBfK-Sprecherin Johanna Knüppel.

„Dass Altenpfleger und Altenpflegerinnen mit weitem Abstand die meisten Fehltage wegen psychischer Störungen aufweisen – das 37-fache der Berufsgruppe mit den wenigsten Fehltagen dieser Krankheitsart – ist dramatisch. Dicht dahinter folgen die Beschäftigten der Gesundheits- und Krankenpflege in diesem Ranking. Knapp jeder zehnte Altenpfleger erhielt 2015 mindestens einmal ein Antidepressivum verordnet, auch das ist „Spitze“, die Gesundheits- und Krankenpflege liegt nur wenig dahinter. Das liegt aber nicht etwa daran, dass diese Menschen besonders anfällig oder prädestiniert für psychische Störungen wären, ganz im Gegenteil. Pflegefachpersonen sind physisch und psychisch enorm belastbar und halten in der Regel lange aus. Ihr großes Pflichtbewusstsein und ihre Verantwortung pflegebedürftigen Menschen gegenüber lässt sie allzu oft eigene Bedürfnisse zurückstellen, bis es nicht mehr geht. Ihr Beruf und das andauernde Ungleichgewicht zwischen Arbeitsintensität und Personalkapazität machen sie krank – häufig sogar dauerhaft erwerbsunfähig. Wo bleibt da die Fürsorgeverpflichtung der Unternehmen für ihre Beschäftigten? Warum lässt der Staat zu, dass Arbeitsschutz und Arbeitsrecht ausgehebelt und beruflich Pflegende in dieser Weise verschlissen werden? Und wie sollen unter solchen Bedingungen junge Menschen für einen Pflegeberuf gewonnen werden?“, fragt die DBfK-Expertin.

Die auffallend hohen Krankheitsausfälle wegen psychischer wie auch physischer Erkrankung in den Pflegeberufen machen seit Jahren Schlagzeilen. Für den DBfK ist klar: zu den Hauptursachen gehören die verfehlte Personalpolitik und die unzureichende Personalbemessung in Kliniken, Heimen und Pflegediensten. Vor dem Hintergrund des weiter zunehmenden Pflegefachkräftemangels sei es umso unverständlicher, dass noch immer nicht in mehr qualifiziertes Personal und damit gesündere Arbeitsplätze investiert wird. Denn das sei eine Investition, die sich schnell auszahlt: für den Arbeitgeber, für das Gesundheitssystem, für die Kostenträger und letztlich auch für das Rentensystem. Ganz abgesehen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich eine ausgewogene Balance zwischen Privatleben und Beruf wünschen. Es reiche eben nicht, Pflegefachpersonen für den Umgang mit Stress zu schulen, solange die Arbeitsbedingungen unverändert und hochbelastend bleiben, betont der DBfK weiter.

Quelle: DBfK