Neu im Kino Wo Ärzte noch wahre Volkshelden sind

Mit seinem jüngsten Film DER LANDARZT VON CHAUSSY (OT: Médecin de Campagne) zeichnet der gelernte Arzt und Regisseur Thomas Lilti ein authentisches und liebevolles Portrait eines Landarztes und seiner Patienten. Zugleich erzählt er subtil und humorvoll eine zutiefst menschliche Geschichte und macht aufmerksam auf den zunehmenden Ärztemangel auf dem Land.

Dr. Jean-Pierre Werner (Francois Cluzet) praktiziert als leidenschaftlicher Landarzt in Chaussy. Bild: Jair Sfez, Alamode Film

In den Hauptrollen des charmanten Überraschungserfolgs aus Frankreich mit über 1,5 Millionen Besuchern, glänzen ZIEMLICH BESTE FREUNDE-Star François Cluzet und die bezaubernde Marianne Denicourt. Der Film startet am 8. September in den deutschen Kinos.

Jean-Pierre möchte keine Stellvertreterin

Dr. Jean-Pierre Werner (François Cluzet) ist Landarzt aus Leidenschaft, sein Beruf steht an erster Stelle. Bei ihm zählt jeder einzelne Mensch, seine Therapie geht weit über medizinische Diagnosen hinaus. Er kennt seine Patienten oft seit vielen Jahren, nimmt sich Zeit für sie, hört ihnen aufmerksam zu. Die Dorfbewohner vertrauen ihm, schätzen ihren Landarzt und seine Arbeit.

Doch plötzlich erreicht ihn die Diagnose, dass er einen nicht operablen Tumor in der linken Gehirnhälfte hat. Sein befreundeter Medizinerkollege Michel Norès (Christophe Odent) rät ihm, eine Chemotherapie zu beginnen, die gute Heilungschancen böte, sich mehr Ruhe zu gönnen und einen Stellvertreter für seine Arbeit zu suchen.

Jean-Pierre verlässt übereilt das städtische Krankenhaus und kehrt zurück zu sich aufs Land, schließlich stehen Hausbesuche auf dem Programm: bei einem älteren Bauern, bei verschiedenen Familien und bei seiner Mutter (Isabelle Sadoyan). Das Wartezimmer seiner Landarztpraxis, in deren oberen Räumen er auch wohnt, ist immer voll. Dr. Werner hat keine Zeit zum Grübeln, die Sprechstunde beginnt und seine Krankheit behält er für sich.

Als am späteren Abend eine fremde Frau bei ihm in der Praxis auftaucht, wird Jean-Pierre wieder mit der Realität konfrontiert. Die Frau stellt sich als Nathalie Delezia (Marianne Denicourt) vor. Sie ist Ärztin, von Michel Norès geschickt und sie ist Feuer und Flamme für einen Job als Landärztin an Jean-Pierres Seite. Sofort wird klar, dass Jean-Pierre keine Hilfe will. Er ist skeptisch und traut ihr die Tätigkeit nicht zu. Nur widerwillig gibt er ihr eine Chance. Und so muss sich Nathalie seine Anerkennung und die der Dorfgemeinschaft erst hart erarbeiten. Doch nach und nach kommt unter der anfänglich rauen Oberfläche wahre Herzlichkeit zum Vorschein.

Der Beruf des Landarztes ist im Verschwinden

„Es wäre sehr wichtig, etwas gegen den zunehmenden Ärztemangel auf dem Land zu unternehmen und alles dafür zu tun, dass diese Ärzte nicht verschwinden“, meint Regisseur Thomas Lilti. „Für mich ist das ein soziales Anliegen von hoher Priorität, und daher habe ich beschlossen, es ins Zentrum des Films zu rücken. Aufgrund der Verödung ganzer Landstriche tendiert der Beruf des Landarztes ja leider tatsächlich dazu, allmählich zu verschwinden. Auch deshalb wird der Landarzt heute mehr denn je als positiver Held wahrgenommen. Er erfüllt eine sehr wichtige soziale Funktion, ist Bindeglied zwischen den Generationen und sorgt dafür, dass sich seine Patienten weniger einsam fühlen. Es lag mir sehr am Herzen, mich vor diesem Berufsstand zu verneigen.“

Quelle: Alamode Film