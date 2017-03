Deutscher Pflegetag 2017 Zembro – Das moderne Notrufarmband für Senioren

Das belgische Start-Up "UEST NV" wird auf dem Deutschen Pflegetag vom 23. bis 25. März 2017 ihr neuestes Armband für Notsituationen präsentieren. Die Idee hinter dem Produkt Zembro: ein Notfallarmband im schicken Design für Senioren, welches sowohl die wichtigste Funktion erfüllt, als auch für den Träger leicht zu handhaben ist.

Das Konzept des Notrufarmbands besteht aus einer App und einem Armband.

Im Rahmen des Deutschen Pflegetags 2017 werden vom 23. bis 25. März in der STATION-Berlin die neusten Themen und Trends in der Pflege anhand von Fachvorträgen, Podiumsdiskussionen und Workshops behandelt. Auch eine Vielzahl an Ausstellern ist an den Veranstaltungstagen vertreten. So auch das belgische Start-Up: UEST NV, mit ihrem Notrufarmband Zembro wollen sie in Notfallsituationen eine schnelle Vernetzung ermöglichen.

Zembro wurde für den Einsatz in Senioren- und Pflegeheimen, Pflegediensten und Einrichtungen für betreutes Wohnen entwickelt. Mit der Lösung können mehrere Zembro Notrufarmbänder einer Einrichtung über einen zentralen PC verwaltet werden. Alle Alarmanrufe werden an ein definiertes Desktoptelefon weitergeleitet. Zusätzlich ist durch Bluetooth Beacons eine exakte Lokalisierung der Armbandträger innerhalb eines Gebäudes möglich. Auf Grund von offenen Schnittstellen können Einrichtungen Zembro einfach in ihr bestehendes IT-System integrieren. Ein neuer sicherer Verschluss am Zembro Notrufarmband soll zudem sicherstellen, dass Demenz-Patienten das Armband nicht abnehmen.

Das Notrufarmband soll die Kommunikation zwischen Träger und Notfallkontakten erleichtern.

Auch Privatpersonen können das Armband nutzen. Das „Notfall-Sicherheitskonzept“ besteht aus einer App und einem Armband. Der Zembro Senior trägt das Armband und seine Verwandten benutzen die App auf ihrem eigenen Smartphone. Der Senior braucht also selbst kein Smartphone/Computer/feste Telefonlinie, um das Armband zu benutzen. Sollte ein Notfall eintreten, kann der Träger des Armbands per Knopfdruck einen Notruf aussenden. Die Notfallkontakte werden über die App informiert: sie erhalten automatisch eine Alarmmeldung sowie den Standort des Trägers und können das Notfallarmband direkt anrufen. Notfallkontakte können eine unbegrenzte Anzahl an Familienmitgliedern, Freunden, Nachbarn oder ein 24-Stunden-Notrufdienst sein. Das Armband ist wasserdicht und europaweit verfügbar, außerdem auch als Uhr einsetzbar. Die Batterie soll laut Hersteller bis zu sieben Tagen halten.

Notrufarmband: Preis und Verfügbarkeit

Der Preis beläuft sich auf 29 Euro monatlich. In dem Angebot sind ebenfalls drei Monate kostenfreie Notrufzentrale enthalten. Das Armband ist in den Farben Schwarz und Beige erhältlich und kann unter: https://shop.zembro.com/de/ bestellt werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Herstellerseite.

Sie finden Zembro auf dem Deutschen Pflegetag in Halle 7 an Stand N05.