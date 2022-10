Tipps für die Kommunikation 5 Fakten zum Umgang mit Alzheimer-Patienten

Die Alzhei­mer-Krank­heit beein­träch­tigt nicht nur das Erinne­rungs­ver­mö­gen, sondern ändert auch die Wahrneh­mung, das Verhal­ten und das Erleben der Erkrank­ten. Menschen mit Alzhei­mer leben in einer anderen Reali­tät, was den Kontakt häufig erschwert. Die gemein­nüt­zige Alzhei­mer Forschung Initia­tive e.V. gibt Angehö­ri­gen fünf Tipps, was sie bei der Kommu­ni­ka­tion mit einem Alzhei­mer-Patien­ten oder einer Alzhei­mer-Patien­tin beach­ten sollten.