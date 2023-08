Betreu­ungs­streit Vollmacht nur bei klarer Geschäfts­un­fä­hig­keit unwirk­sam

Bei der Feststel­lung der Geschäfts­fä­hig­keit (bzw. Geschäfts­un­fä­hig­keit) einer in ihrer geisti­gen Gesund­heit her angeschla­ge­nen Person, kommt es nicht darauf an, ob diese noch in der Lage ist auch komplexe Sachver­halte zu überbli­cken. So der BGH in einem kürzlich veröf­fent­lich­ten Beschluss, in welchem er die Auffas­sung der Vorin­stanz bestä­tigte.