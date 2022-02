Seit eini­ger Zeit wer­den Stim­men lau­ter, die die Aka­de­mi­sie­rung der Pfle­ge fordern

Die World Health Orga­ni­sa­ti­on (WHO) for­dert bereits seit 2009 glo­ba­le Stan­dards für die Aus­bil­dung von Pfle­gen­den. Auch deut­sche Pfle­ge­ver­bän­de wie der Deut­sche Pfle­gerat e.V. (DPR), die Deut­sche Gesell­schaft für Pfle­ge­wis­sen­schaft, der Deut­sche Berufs­ver­band für Pfle­ge­be­ru­fe (DBfK) set­zen sich seit län­ge­rem für eine Aka­de­mi­sie­rung der Pfle­ge ein.

Fakt Nummer 1: Der demographische Wandel

Der demo­gra­phi­sche Wan­del – das heißt, die zuneh­men­de Über­al­te­rung der Gesell­schaft – sowie der medi­zi­ni­sche Fort­schritt las­sen den Bedarf an aka­de­misch aus­ge­bil­de­ten Pfle­gen­den stei­gen. Auch die fort­schrei­ten­de Digi­ta­li­sie­rung im Pfle­ge­be­reich bringt neue Her­aus­for­de­run­gen an die Pfle­gen­den mit sich. Hier kann die Aka­de­mi­sie­rung die Qua­li­tät der Pfle­ge für die Zukunft sicherstellen.

Fakt Nummer 2: Pflegende sind keine Assistenten

In vie­len Län­dern ist die Hoch­schul­aus­bil­dung für Pfle­gen­de bereits Stan­dard: Der Anteil der Pfle­ge­kräf­te mit Stu­di­um liegt in den Nie­der­lan­den bei 45 Pro­zent, in Schwe­den und Groß­bri­tan­ni­en bei 100 Pro­zent. Zum Ver­gleich: In Deutsch­land haben nur zwei Pro­zent der Pfle­ge­ab­sol­ven­ten ein Pfle­ge­stu­di­um vorzuweisen.

Und das hat Aus­wir­kun­gen auf das Berufs­feld: In Deutsch­land sind vie­le Tätig­kei­ten Ärz­ten und Ärz­tin­nen vor­be­hal­ten, wor­un­ter die Qua­li­tät der Pati­en­ten­be­treu­ung lei­det. Pfle­gen­de dür­fen bei­spiels­wei­se kei­ne The­ra­pie­an­pas­sung bei Dia­be­tes­pa­ti­en­ten vor­neh­men – das ist den Ärz­ten vor­be­hal­ten, die oft nicht erreich­bar sind. Durch eine Pfle­ge­aus­bil­dung mit stär­ke­rem wis­sen­schaft­li­chen Fokus wür­de sich auch das Kom­pe­tenz­feld der Pfle­gen­den erweitern.

Fakt Nummer 3: Pflegeberuf wird für mehr Menschen attraktiver

Die Zahl der Abitu­ri­en­ten steigt seit Jah­ren an. Vie­le Abitu­ri­en­ten möch­ten stu­die­ren. Aber für die­se Men­schen bie­tet der Pfle­ge­be­ruf aktu­ell wenig Anreiz, da der wis­sen­schaft­li­che Aspekt wenig im Fokus steht.

Eine stär­ke­re Aka­de­mi­sie­rung der Pfle­ge könn­te also dafür sor­gen, den Pfle­ge­be­ruf auch für Men­schen attrak­tiv zu machen, die die­se Lauf­bahn bis­her nicht in Erwä­gung zie­hen – vor dem Hin­ter­grund des Pfle­ge­kräf­te­man­gels ein nicht zu ver­nach­läs­si­gen­des Argument.

Fakt Nummer 4: Höhere Wertschätzung des Berufs

Die gerin­ge Wert­schät­zung des Pfle­ge­be­rufs ist seit lan­gem eine trau­ri­ge Tat­sa­che. Zwar wur­de in der Anfangs­zeit der Coro­na-Pan­de­mie für die Pfle­ge­kräf­te geklatscht, nichts­des­to­trotz ver­bin­den vie­le Men­schen den Pfle­ge­be­ruf immer noch mit anstren­gen­der Arbeit bei mage­rem Gehalt und feh­len­den Aufstiegschancen.

Auch hier könn­te eine höhe­re aka­de­mi­sche Qua­li­fi­ka­ti­on hel­fen, mehr Wert­schät­zung für die Pfle­ge zu zei­gen. Denn gera­de in Deutsch­land wird for­ma­le Qua­li­fi­ka­ti­on oft immer noch höher bewer­tet als prak­ti­sche Erfahrung.

Fakt Nummer 5: Neue Jobs müssen her

Aktu­ell schei­tert die Aka­de­mi­sie­rung der Pfle­ge oft noch dar­an, dass in Kran­ken­häu­sern und Pfle­ge­ein­rich­tun­gen kei­ne Stel­len­pro­fi­le exis­tie­ren, die spe­zi­ell auf Absol­ven­ten des Pfle­ge­stu­di­ums zuge­schnit­ten sind. So über­neh­men stu­dier­te Pfle­ge­kräf­te nach dem Abschluss die glei­chen Auf­ga­ben, die sie auch ohne Stu­di­um bekom­men wür­den und kön­nen so ihr neu­es Wis­sen oft gar nicht einsetzen.

Es gibt also vie­le gute Argu­men­te für eine stär­ke­re Aka­de­mi­sie­rung der Pfle­ge. Aller­dings ist die Regie­rung gefragt, die not­wen­di­gen Ände­run­gen im Gesetz zu ver­an­kern. Viel­leicht wird es die Ampel schaf­fen, end­lich wirk­sa­me Maß­nah­men zur Lösung des Pfle­ge­not­stan­des durchzusetzen.