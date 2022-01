Seit eini­ger Zeit wer­den Stim­men lau­ter, die die Aka­de­mi­sie­rung der Pfle­ge fordern

Aka­de­mi­sie­rung der Pfle­ge im Fokus: In Deutsch­land ist die Pfle­ge tra­di­tio­nel­ler­wei­se ein Aus­bil­dungs­be­ruf. Im Rah­men einer drei­jäh­ri­gen Aus­bil­dung wer­den zunächst all­ge­mei­ne Fähig­kei­ten für den Pfle­ge­be­ruf erlernt. Im drit­ten Aus­bil­dungs­jahr kann dann die Spe­zia­li­sie­rung gewählt wer­den: An Stel­le des gene­ra­lis­ti­schen Abschlus­ses als Pfle­ge­fach­frau bzw. Pfle­ge­fach­mann kön­nen die Aus­zu­bil­den­den auch Gesund­heits- und Kin­der­kran­ken­pfle­ge oder Alten­pfle­ge als Schwer­punkt wählen.

Vor die­ser Neu­struk­tu­rie­rung der Pfle­ge­aus­bil­dung, die 2020 im Rah­men der Kon­zer­tier­ten Akti­on Pfle­ge umge­setzt wur­de, waren die Aus­bil­dungs­we­ge der Kranken‑, Kin­der­kran­ken- und Alten­pfle­ge kom­plett getrennt. Durch die Reform 2020 soll­te die Pfle­ge­aus­bil­dung moder­ner und attrak­ti­ver wer­den. Erst­mals wur­den Tätig­kei­ten defi­niert, die nur von Pfle­gen­den aus­ge­übt wer­den durf­ten, was zur Auf­wer­tung des Berufs bei­tra­gen sollte.

Akademisierung als Chance

Seit eini­ger Zeit wer­den Stim­men lau­ter, die die Aka­de­mi­sie­rung der Pfle­ge for­dern. Wie­der steht das Ziel dahin­ter, den Pfle­ge­be­ruf auf­zu­wer­ten. Durch höhe­re aka­de­mi­sche Qua­li­fi­ka­ti­on – so die Idee – könn­ten Pfle­gen­de auch Tätig­kei­ten über­neh­men, die bis­her Ärz­ten und Ärz­tin­nen vor­be­hal­ten sind. Dadurch sol­len Pfle­gen­de an zusätz­li­che beruf­li­che Auto­ri­tät und Selbst­stän­dig­keit gewinnen.

In ande­ren Län­dern funk­tio­niert die­ser Ansatz. In Schwe­den ist die Pfle­ge bereits seit den 1970er Jah­ren ein aka­de­mi­scher Beruf: Ein Hoch­schul­ab­schluss ist Vor­aus­set­zung. Pati­en­ten kön­nen sich mit gesund­heit­li­chen Pro­ble­men direkt an Pfle­gen­de wen­den, die die Behand­lung durch­füh­ren oder bei Bedarf eine Arzt hin­zu­zie­hen. Schwe­di­sche Pfle­ge­kräf­te dür­fen auch selbst Medi­ka­men­te ver­schrei­ben. Sie haben so im Unter­schied zu Deutsch­land eine eigen­stän­di­ge Funk­ti­on im Pfle­ge­be­reich und wer­den weni­ger als Assis­ten­ten der Ärz­te gesehen.

Pflegestudium: Gut gemeint, schlecht gemacht

In Deutsch­land ist es bereits seit dem Pfle­ge­be­ru­fe­ge­setz von 2020 mög­lich, eine Pri­mär­qua­li­fi­ka­ti­on für den Beruf an Hoch­schu­len oder Uni­ver­si­tä­ten zu erwer­ben. Es gibt deutsch­land­weit über 140 Pfle­ge­stu­di­en­gän­ge. Das Ziel der aka­de­mi­schen Aus­bil­dung mit dem Abschluss Pfle­ge­fach­frau bezie­hungs­wei­se Pfle­ge­fach­mann ist dabei, auch die prak­ti­schen Aspek­te des Pfle­ge­be­rufs mit wis­sen­schaft­li­chen Hin­ter­grund zu unterrichten.

Für die Stu­die­ren­den hat das im Gegen­satz zum Aus­bil­dungs­be­ruf aller­dings Nach­tei­le. Denn bis­her haben Kran­ken­häu­ser und Pfle­ge­ein­rich­tun­gen Pro­ble­me, ent­spre­chen­de Stel­len­pro­fi­le zu ent­wi­ckeln. Für die Stu­die­ren­den heißt dass, das sie ihr Wis­sen spä­ter nicht unbe­dingt anwen­den kön­nen. Viel­mehr arbei­ten sie nach dem Stu­di­um mit dem glei­chem Auf­ga­ben­be­reich wie vor dem Stu­di­um. Und beson­ders frus­trie­rend: Sie arbei­ten auch für das glei­che Gehalt.

Das Gehalt ist ein wei­te­rer wun­der Punkt. Das Pfle­ge­stu­di­um ver­langt 2.300 Stun­den Pra­xis­ein­sät­ze. Die­se wer­den aller­dings nicht ver­gü­tet. Für die Stu­die­ren­den bedeu­tet das, in vie­len Feri­en­zei­ten unbe­zahlt zu arbei­ten. Das könn­te einer der Grün­de sein, wes­halb über 50 Pro­zent der Stu­di­en­plät­ze unbe­setzt bleiben.

Kritik: Pflege darf nicht exklusiver werden

Der Wunsch nach einer Aka­de­mi­sie­rung der Pfle­ge wird neben stei­gen­der Aner­ken­nung auch mit den wach­sen­den Anfor­de­run­gen des Berufs begrün­det. Der demo­gra­phi­sche Wan­del – die Deut­schen bekom­men weni­ger Kin­der, gleich­zei­tig ver­län­gert sich die Lebens­dau­er – sorgt für eine Ver­schie­bung des Durch­schnitts­al­ters nach oben. Das heißt, es wird immer mehr älte­re Men­schen mit kom­ple­xen Pfle­ge­be­dürf­nis­sen geben. Von den Pfle­gen­den wird erwar­tet, sich nicht nur um immer mehr Men­schen zu küm­mern, son­dern auch mit dem medi­zi­ni­schen Fort­schritt mitzuhalten.

Kri­ti­ker wen­den ein, dass gera­de beim stei­gen­den Bedarf an Pfle­ge­kräf­ten der Beruf nicht exklu­si­ver wer­den darf. Schon heu­te feh­len Fach­kräf­te in allen Pfle­ge­be­rei­chen. Eine wei­te­re Aka­de­mi­sie­rung wür­de der Zugang zum Beruf auf Men­schen mit zwölf Jah­ren Schul­bil­dung beschrän­ken und damit einen bestimm­ten Teil der an der Pfle­ge Inter­es­sier­ten ausschließen.

Aber auch die Befür­wor­ter der Aka­de­mi­sie­rung argu­men­tie­ren mit der Attrak­ti­vi­tät des Berufs­fel­des: Immer mehr Jugend­li­che machen das Abitur, vie­le von ihnen möch­ten stu­die­ren. Zur Zeit fin­den die­se Men­schen wenig Anrei­ze, einen Pfle­ge­be­ruf zu ergreifen.

Fazit: Warum nicht beides?

Eine Alter­na­ti­ve bie­tet aktu­ell schon das berufs­be­glei­ten­de Stu­di­um. Hier kön­nen Pfle­gen­de im Beruf blei­ben und so wei­ter Geld ver­die­nen. Gleich­zei­tig erwer­ben sie eine aka­de­mi­sche Qua­li­fi­ka­ti­on, ler­nen wis­sen­schaft­li­ches Arbei­ten und sind so auf ande­re beruf­li­che Anfor­de­run­gen gut vor­be­rei­tet. Zwar erfor­dert das berufs­be­glei­ten­de Stu­di­um sehr viel Selbst­dis­zi­plin sowie die Bereit­schaft, noch weni­ger Frei­zeit zu haben, als das im Pfle­ge­be­ruf sowie­so sehr oft der Fall ist. Aber auf die­sem Weg kön­nen Pfle­gen­de sehen, ob das Stu­di­um ihnen liegt, ohne auto­ma­tisch auf eini­ge Jah­re Berufs­er­fah­rung zu verzichten.