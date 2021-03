Anzeige Pflege-Profis im Einsatz gegen Corona Aktuelles avanti-Projekt: Schnelltests für Schulen und Kitas

Einen neuen Rund-um-sorglos-Service für Schnelltests an Schulen und Kitas bietet jetzt Fleet Medical in Zusammenarbeit mit der avanti GmbH an. Nach dem Start soll vor allem der Alltagsbetrieb in Schulen und Kitas wieder möglichst sicher bleiben. Dieser Schnelltest-Service von avanti wird bereits in mehreren Bundesländer erfolgreich eingesetzt.