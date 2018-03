Baden-Württemberg beklagt den Arzt- und Pflegefachkraftmangel. Vilevi/Dreamstime.com

Der Mangel an Ärzten und Pflegekräften ist nach Überzeugung der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) und der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) alarmierend, teilten sie in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Das werde nicht ohne Folgen für die medizinische Versorgung im Land bleiben, wenn nicht schnell gehandelt wird.

Der Vorstandsvorsitzende der BWKG, der Landrat des Kreises Heilbronn, Detlef Piepenburg, erklärt: „Eine gute Behandlung und Pflege in den Krankenhäusern ist nur mit einer ausreichenden Zahl an qualifiziertem und motiviertem Personal möglich. Nach einer aktuellen Umfrage der BWKG bei den Krankenhäusern sind aktuell bereits rund 400 Stellen bei den Ärzten und 1.200 Stellen bei den Pflegefachkräften unbesetzt. Diese Lücke hat direkte Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wird zunehmend auch die Versorgung der Patienten beeinträchtigen.“

Dr. Norbert Metke, Vorstandsvorsitzender der KVBW, zeichnet ein ähnliches Bild für die ambulante Versorgung. „In den nächsten Jahren erwarten wir, dass etwa 500 Hausarztpraxen nicht nachbesetzt werden können. Das sind rund sieben Prozent der Hausarztpraxen im Land. Niemand sollte glauben, dass das nur ein Problem des ländlichen Raumes ist. Längst schon ist der Ärztemangel auch in den Städten und Ballungsräumen angekommen.“ Sein Vorstandskollege Dr. Johannes Fechner erläutert: „Aktuell sind mehr als 1.360 Hausärzte älter als 65 Jahre. Das ist etwa jeder Sechste. Zwar steigt das Interesse an dem Beruf als Hausarzt, aber das reicht bei Weitem nicht aus, um die ausscheidenden Hausärzte zu ersetzen.

Viele Baustellen in der ärztlichen und pflegerischen Versorgung

Die Vertreter von KVBW und BWKG sind sich einig, dass die Rahmenbedingungen für die ärztlichen und die pflegerischen Berufe von der Politik auf Bundes- und Landesebene schnell verbessert werden müssen. Ziel müsse dabei sein, die Attraktivität der Berufe zu steigern. Dies sei die zentrale Voraussetzung dafür, dass sich genügend junge Menschen für diese Berufe entscheiden können und wollen.

Dazu müssten verschiedene Baustellen angegangen werden: Ärzte in den Praxen und Krankenhäusern verbringen genauso wie die Pflegekräfte einen stetig wachsenden Teil ihrer Arbeitszeit mit der Dokumentation. Daher müsste laut KVBW und BWKG dringend ein Bürokratieabbau umgesetzt werden. Die Zeit fehlt am Ende für die Behandlung und Pflege der Patienten und führt zu einer sinkenden Arbeitszufriedenheit. Auch die angemessene Finanzierung der Leistungen in der ambulanten und stationären Versorgung sei von zentraler Bedeutung. Zudem sehen die Krankenhausgesellschaft und die KVBW dringenden Handlungsbedarf im Bereich der Pflegeausbildung sowie in der Ausstattung von Studienplätzen für die Humanmedizin. Hier sei Baden-Württemberg im Vergleich zu anderen Bundesländern zwar schon in Vorleistung gegangen, müsse aber noch nachlegen. Bezüglich der generalistischen Pflegeausbildung würden auch noch viele Bestimmungen zu Inhalt, Finanzierung und Organisation fehlen.

Zuletzt müsste man dafür sorgen, dass die zunehmende Teilzeittätigkeit von Ärzten ein Ende nimmt. Hier sei die Politik gefragt möglichst schnell zu handeln. Denn trotz dieser Misslage bestehe die Politik nach wie vor darauf, dass Niedergelassene nur eine bestimmte Anzahl an Patienten jedes Quartal behandeln dürfen. „Es ist schlichtweg absurd, dass wir auf der einen Seite einen Ärztemangel und deshalb zu wenige Termine für Patienten haben, auf der anderen Seite aber gesetzlich vorgegebene Beschränkungen bei den Behandlungen bestehen“, so der KV-Chef Metke.