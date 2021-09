„Alle Krankheiten beginnen im Darm“

Eine gute Ernährung ist äußerst wichtig für das menschliche Immunsystem, wie uns Buchautor und Naturheilkundler Peter-Hansen Volkmann in einem Interview erklärt hat. Ist der Darm gesund, ist auch der Mensch gesund - so die Devise. Die Fragen stellte Henning Roesner.

„Am Immunsystem ist alles beteiligt“

Rechts­de­pe­sche: Wir befas­sen uns heu­te recht umfang­reich mit dem The­ma des mensch­li­chen Immun­sys­tems und freu­en uns sehr, dass Dr. Peter-Han­sen Volk­mann unse­rer Ein­la­dung gefolgt ist und sich die Zeit nimmt, mit uns hier­über ein wenig zu sprechen.

Herr Volk­mann, wenn Sie einen Lai­en erklä­ren müss­ten, wie er sich das Immun­sys­tem vor­zu­stel­len hat, wie wür­den Sie das machen? Wo ist das im Kör­per ver­an­kert und wel­che Orga­ne hal­ten das Immun­sys­tem intakt?

Volk­mann: Das ist eine ganz ein­fa­che und gleich­zei­tig eine rie­sen­gro­ße Fra­ge. Das Pro­blem in der heu­ti­gen Zeit ist, dass die Men­schen – auch die Pro­fes­so­ren in den Unis – immer den­ken: Das macht das und das macht das und das macht das. Aber im Immun­sys­tem ist im Grun­de genom­men alles betei­ligt. Alle Orga­ne mehr oder weni­ger, alle Struk­tu­ren, auch Zell­orga­nel­len, also ganz klei­ne Teil­chen, die in den Zel­len unter­wegs sind. Dazu haben wir natür­lich fürs Immun­sys­tem beson­ders immun­kom­pe­ten­te Zen­tren, bezie­hungs­wei­se Zellen.

Am soge­nann­ten Wal­dey­er­scher Rachen­ring sind bei­spiels­wei­se sehr vie­le Immun­zel­len. Das ist auch logisch, weil wir da ja frem­de Mate­rie in den Kör­per her­ein­ge­ben. Da atmen wir ein, schlu­cken und kau­en. Der Mund ist voll mit Immun­zel­len, mit einem pha­ti­schen Gewe­be sozu­sa­gen. Und dann setzt sich das fort über die Beleg­zel­len im Magen-Darm-Trakt. Im Magen sind vie­le Immun­zel­len, weil da natür­lich auch noch eini­ges los ist. Und dann geht’s wei­ter über den Dünn­darm sowie den Dickdarm.

Gesteu­ert wird das Gan­ze durch soge­nann­te Zyto­ki­ne, durch Sub­stan­zen, die die Immun­zel­len erst auf­bau­en und dann abge­ben, wenn irgend­wo was los ist, als Boten­stof­fe und so wei­ter. Und gefüt­tert wer­den die­se letzt­end­lich von der Leber. Die Leber muss funk­tio­nie­ren und die gan­ze Ver­dau­ung muss funk­tio­nie­ren. Ver­an­kert ist das Immun­sys­tem also, wenn Sie so wol­len, in jeder Zel­le des Körpers.

Dr. Peter-Han­sen Volk­mann, All­ge­mein­me­di­zi­ner und Natur­heil­kund­ler. Bild: VBN-Ver­lag, Lübeck

Rechts­de­pe­sche: Das heißt, es geht qua­si um Immun­zel­len, die dann für die Abwehr von Erre­gern und Kei­men ver­ant­wort­lich sind. Wie muss man sich das vor­stel­len? Pral­len die Kei­me da qua­si ab wie an einer Mau­er oder wer­den sie durch die Immun­zel­len „bekämpft“ und unschäd­lich gemacht? Wie kann man sich das bild­lich vergegenwärtigen?

Volk­mann: Das ist unter­schied­lich. Es gibt ver­schie­de­ne Mecha­nis­men, so zum Bei­spiel Lys­i­ne; Eiweiß-Lösun­gen, die im Blut mit­schwim­men. Wenn die an bestimm­te Struk­tu­ren von Bak­te­ri­en oder Viren her­an­kom­men, dann kann es sein, dass die­se sofort kaputt gehen. Es kann auch sein, dass die­se Lys­i­ne oder ähn­li­che Sub­stan­zen eben die Bak­te­ri­en „mar­kie­ren“ für soge­nann­te Fress­zel­len. Die­se kom­men von woan­ders und wer­den durch das Gewe­be an den Ort des Gesche­hens getrig­gert und sagen: Wir haben dich zum Fres­sen gern, wir fres­sen dich auf. Sie ken­nen aber auch zum Bei­spiel Men­schen mit Neu­ro­der­mi­tis, bei denen ja die gan­ze Haut kaputt ist. Die Schul­me­di­zin sieht das oft als Auto­im­mun­erkran­kung an. Aller­dings ist dies eher Aus­druck einer chro­ni­schen Darmerkrankung.

Das heißt, da ist das Immun­sys­tem gestört. Dann wird der gan­ze Kör­per über­flu­tet von Stoff­wech­sel-Schla­cken, zum Bei­spiel von Pil­zen. Und die­se Stoff­wech­sel-Schla­cken kom­men dann auch ins Unter­haut-Gewe­be und lösen da chro­ni­sche Ent­zün­dun­gen aus. Und wenn die­se lan­ge genug andau­ern, dann haben sie Löcher in der Haut, dann geht sie kaputt.

Rechts­de­pe­sche: Kann man sagen, es gibt bestimm­te Erre­ger, die das Immun­sys­tem abweh­ren kann und es gibt Erre­ger, die das Immun­sys­tem nicht abweh­ren kann? Oder kann sich das Immun­sys­tem prak­tisch gegen alles weh­ren, was auf den Kör­per zukommt?

Volk­mann: Wis­sen Sie, eigent­lich ist das aktu­ell eine ganz gemei­ne Fra­ge. Sie müss­ten eigent­lich Pro­fes­sor Dros­ten fra­gen, ob das Immun­sys­tem auch gegen Viren aktiv wer­den kann. Und der wird Ihnen dann einen lan­gen Vor­trag hal­ten, dass Sie unbe­dingt imp­fen müs­sen, denn gegen Viren und gera­de gegen Coro­na ist natür­lich kein Immun­sys­tem gepfeilt. Auf der ande­ren Sei­te gibt es ja hier Lese­rin­nen und Leser, die noch ein eige­nes Gehirn haben, die­ses dann auch mal ein­schal­ten kön­nen und sich fra­gen: Was war eigent­lich vor 100.000 Jah­ren? Was war von einer Mil­li­on Jahren?

Wir haben ja eine unun­ter­bro­che­ne Ket­te, aus dem Was­ser, aus dem Sumpf sozu­sa­gen, bis zur höhe­ren Spe­zi­es und bis zum heu­ti­gen Men­schen­hirn. Und wir haben in die­ser gan­zen Zeit alle Bak­te­ri­en, alle Viren, alle Pil­ze, die heu­te auf der Welt sind, fast alle, wenigs­tens in den Grund­struk­tu­ren, schon in Kon­takt gehabt. Und die haben alle unser Immun­sys­tem trai­niert. Und unser Immun­sys­tem kennt das, was heu­te das Pro­blem ist. Die Immun­sys­te­me wer­den, ich sag mal poli­tisch gewollt, rui­niert durch Fast-Food, durch E‑Stoffe, durch Umwelt­gif­te, durch Fein­staub und den gan­zen Quatsch, den wir heu­te im moder­nen Leben haben.

Wenn Sie von hier nach Süd­afri­ka flie­gen und Sie sit­zen in einem Flie­ger – der ist durch­ge­sprüht mit Insek­ti­zi­den und mög­li­cher­wei­se sogar Her­bi­zi­den, damit da kei­ne Ano­phe­les-Mücken mit­flie­gen – dann atmen Sie die­se Insek­ti­zi­de natür­lich ein. Das sind Hor­mo­ne, akti­ve Sub­stan­zen, die bei den Insek­ten zum Tode füh­ren oder auf jeden Fall die Ver­meh­rung blo­ckie­ren. Und das tun sie, weil die Mecha­nis­men bei der Mücke oder bei ande­ren Tie­ren ähn­lich sind wie bei uns Men­schen. Die­ser gan­ze Kom­plex ist einer­seits schwie­rig, wenn man ihn aber ver­nünf­tig ver­sucht, logisch zu durch­den­ken, dann ist es ganz sim­pel. Wir haben über­lebt. Als Men­schen in einer feind­li­chen Welt sagen eini­ge, ich sei in einer syn­er­ge­ti­schen Welt. Es sind nicht alles Fein­de, die meis­ten hel­fen uns ja. Wenn wir die Bak­te­ri­en im Darm nicht hät­ten, die uns hel­fen, dann wären wir tot.

Es gibt von Pro­fes­sor Bosch aus Kiel sehr schö­ne Unter­su­chun­gen. Da hat er ste­ri­le Tie­re gezüch­tet und er hat dann geguckt: Wie ist das Ver­hal­ten? Und solan­ge die ste­ril waren hat­ten die, sage ich mal, einen klei­nen Klaps. Dann beka­men sie bestimm­te Bak­te­ri­en, die die ande­ren par­al­lel gezüch­te­ten, aber nicht ste­ril gezüch­te­ten Tie­re im Darm hat­ten. Und mit einem Mal wur­den dar­aus ganz nor­ma­le, intak­te Tie­re, die sich nor­mal ver­hal­ten haben, nor­mal gelebt haben und einen Tag-Nacht-Rhyth­mus hat­ten. Das heißt, wir brau­chen das, was wir im Darm haben. Denn die­se vie­len Bak­te­ri­en, die­se Mil­li­ar­den, die wir im Darm haben, pro­du­zie­ren für uns Vit­ami­ne, Hor­mo­ne, akti­ve Sub­stan­zen wie Mela­to­nin und unse­re Haut.

Mei­ne ist jetzt ein biss­chen schwit­zig, aber das ist für Bak­te­ri­en eigent­lich ganz posi­tiv. Da auf der feuch­ten Haut kön­nen sich da als Mikro­bi­om schön ent­wi­ckeln. Und ich gehe dann ein­mal unter den Was­ser­hahn und spü­le das ab. Nicht mit Sei­fe und Lau­ge und sonst was, son­dern las­se es ein­mal ein­fach run­ter­lau­fen, trock­ne ab und habe dann eine gesun­de Bede­ckung der Haut. Und die­ser äuße­re Schutz­man­tel, der sich da auf­baut, der schützt uns gegen ein­drin­gen­de frem­de Keime.

Richtige „Ernährung ist das Wichtigste“

Rechts­de­pe­sche: Jetzt ist natür­lich inter­es­sant, mit wel­chen Din­gen man sein Immun­sys­tem stär­ken kann, um sich gegen ankom­men­de, angrei­fen­de Kei­me und Erre­ger zu schüt­zen. Mir fal­len da jetzt spon­tan zwei Sachen ein: Zum einen Sport und zum ande­ren Ernäh­rung. Haben Sie da noch was zu ergän­zen? Womit kann man noch vorbeugen?

Volk­mann: Also Sport ist gut, aber bei die­ser Hit­ze ist Sport natür­lich nicht so gut, außer sie sind im Wald irgend­wo unter­wegs oder sie schwim­men im küh­le­ren Was­ser. Das ist wun­der­bar. Aus­dau­er­sport in einem phy­sio­lo­gi­schen Bereich ist opti­mal. Wenn Sie Leis­tungs- oder Spit­zen­sport machen, dann ist das fürs Immun­sys­tem auf Dau­er auf jeden Fall nicht gut. Also die Leu­te, die nach Hawaii zum Iron­man flie­gen und da mal rich­tig powern, die sind eigent­lich auf einem guten Weg und die hal­ten das auch kurz­fris­tig aus. Aber wenn die dau­er­haft den Iron­man lau­fen wür­den, dann geht bei vie­len von denen das Immun­sys­tem in den Kel­ler. Und das ist auch so zum Teil eine Erklä­rung dafür, dass wir Sport­ler haben, die krebs­an­fäl­lig sind. Eigent­lich wür­de man ja sagen: Gutes Immun­sys­tem, kein Krebs. Wie kommt ein Leis­tungs­sport­ler zum Krebs?

Ernäh­rung ist das Wich­tigs­te und das was ich mache ist ja letzt­end­lich Ernäh­rungs­the­ra­pie. Ich sage den Pati­en­ten: Essen sie fri­sche Bio­kost, aber bit­te nicht aus Süd­ame­ri­ka oder Süd­ost­asi­en, son­dern mög­lichst aus der Regi­on oder maxi­mal aus Euro­pa, wenn es ein hoher Stan­dard ist, wenn es Deme­ter­kost ist oder Bio­land. Das ist ein guter Tipp. Und wir müs­sen eben mög­lichst sau­be­re Ernäh­rung haben. Und wenn Sie sich anse­hen, was die meis­ten Men­schen heu­te essen oder trin­ken, dann trin­ken Sie ihre Cola oder ihre Soft­drinks mit Phos­phor­säu­re, mit Aro­ma­stof­fen, mit künst­li­chem Zucker oder oder auch mit rich­ti­gem Zucker. Dann essen Sie Fast­food mit Sta­bi­li­sa­to­ren und Rie­sel­hil­fen. Sie sehen hin­ter mir eine wei­ße Wand oben. Das ist Titan­di­oxid, was wir an der Wand haben. Das haben sie aber auch in allen mög­li­chen Nah­rungs­mit­teln drin. Da muss man sich mal fra­gen: Sag mal, Wand­far­be im Nah­rungs­mit­tel oder in vie­len Tabletten?

Da ist auch Car­nau­ba­wachs drin. Aber Wachs neh­men sie auch zum Auto polie­ren. Sie wol­len aber nicht Ihren Darm polie­ren. Sie wol­len irgend­was ein­neh­men, was Ihnen hel­fen soll. Und das heißt, wir brau­chen eine hoch­wer­ti­ge bio­lo­gi­sche Ernäh­rung, am bes­ten aus der Regi­on und aus der Jahreszeit.

Und war­um ist die immer noch nicht aus­rei­chend? Weil wir zum einen heu­te viel mehr Stress haben als noch vor 100 Jah­ren und weil wir zum ande­ren viel weni­ger essen vor 100 Jah­ren. Damals wur­de kör­per­lich gear­bei­tet, da gab es rie­si­ge Mahl­zei­ten. Und wenn ich rie­si­ge Mahl­zei­ten habe, dann hab ich natür­lich auch viel mehr Inhalts­stof­fe drin. Vor allen Din­gen, wenn die Sachen auf Böden gewach­sen sind, bei denen noch kein sau­rer Regen statt­ge­fun­den hat­te. Der sau­re Regen in Mit­tel­eu­ro­pa hat die Böden aus­ge­wa­schen, das heißt sie sind ver­armt an Zink und Selen und vie­lem mehr. Und was nicht im Boden ist, das kann natür­lich auch im Obst und Gemü­se nicht drin sein oder in den Feld­früch­ten. In die­sem Zusam­men­hang sind auch Nah­rungs­er­gän­zungs­mit­tel ganz wich­tig. Vit­amin C brau­chen wir und wir brau­chen Zink allei­ne in mehr als 300 Enzy­men und Hormonsystemen.

Ich hab ja die Fir­ma Hypo‑A vor über 20 Jah­ren gegrün­det. Und damals haben wir das ers­te Zink-Prä­pa­rat mit 25 Mil­li­gramm Zink pro Kap­sel gehabt. Da sind wir vom Ber­li­ner Ver­band für Sozia­len Wett­be­werb auf zehn Mil­li­gramm run­ter­ge­klagt wor­den, weil die Leu­te im RKI, die von der Phar­main­sus­trie ein­ge­kau­fen Pro­fes­so­ren sagen: Zehn Mil­li­gramm Zink ist gefähr­lich. Ich sage, das ist ganz gefähr­lich für die Phar­ma­in­dus­trie. Des­halb müs­sen wir auf sechs Mil­li­gramm gehen. Dann haben wir näm­lich noch mehr Kran­ke. Und wenn Sie zum Bei­spiel ein tro­cke­nes Auge oder einen Heu­schnup­fen haben und ich gebe Ihnen zwei, drei Mil­li­gramm Zink in den Mund, dann ist das Auge auf ein­mal nicht mehr tro­cken, son­dern ganz nor­mal aus­ge­wa­schen und die Nase ist wie­der offen.

Und des­halb wer­den die Nah­rungs­er­gän­zungs­mit­tel (NEM) heu­te kri­tisch gese­hen, und zwar alle. Es gibt auch wel­che, die man kri­tisch sehen kann, die sind wirk­lich qua­li­ta­tiv schlecht. Aber auch die Guten wer­den kri­tisch gese­hen, weil sie letzt­end­lich der Phar­ma­in­dus­trie das Was­ser abneh­men. Die Men­schen wer­den durch sie gesün­der und gesund sol­len sie eben ein­fach nicht sein. Sie sol­len krank sein. Nur ein kran­ker Mensch ist gut für das deut­sche Gesund­heits­we­sen. Ich war in den 1990er Jah­ren zehn Jah­re lang Lan­des­vor­sit­zen­der des NAV-Virchow-Bun­des und habe damals schon gesagt: Der GAU im deut­schen Gesund­heits­we­sen ist der Gesun­de – dar­an kann kei­ner verdienen.

Urspungs­ort aller Krank­hei­ten: der Darm

„Alle Krankheiten beginnen im Darm“

Rechts­de­pe­sche: Sie haben gera­de schon so ein biss­chen auf­ge­zählt, was man nicht essen soll­te, was man essen soll­te und wel­che Sport­be­tä­ti­gun­gen schäd­lich sind oder oder eher posi­tiv in Bezug auf das Immun­sys­tem. Könn­ten Sie noch ein­mal ver­ein­facht wie gute Ernäh­rung auf bio­lo­gi­scher Ebe­ne mit einer intak­ten Funk­ti­on des Immun­sys­tems zusam­men­hängt? Wie das auf­ein­an­der ein­wirkt quasi.

Volk­mann: Unser Darm ist im Zen­trum. Alles, was im Darm pas­siert – posi­tiv oder nega­tiv – wirkt sich in der Peri­phe­rie aus. Wir essen hier oben was, das kau­en wir, wenn wir schlecht kau­en, dann geht da schon eine Fehl­ver­dau­ung los. Dann haben wir einen Reiz­ma­gen. Der Reiz­ma­gen ver­daut nicht rich­tig. Dar­auf folgt eine Dünn­darm-Stö­rung mit viel Blä­hun­gen, mit Fla­tu­lenz und so wei­ter. Dann haben wir, wenn wir Pech haben, schon einen Mor­bus Crohn also eine Ent­zün­dung des End­darms. Und wenn es dann wei­ter geht, haben wir eine Coli­tis. All die­se Din­ge, die ich gera­de ange­spro­chen habe, aber auch die Leber, die über den Pfort­ad­er­kreis­lauf aus dem Magen-Darm-Bereich mit ener­gie­rei­chem und schla­cken­rei­chen Blut ver­sorgt wird, hat das aus­zu­hal­ten, was im Magen-Darm-Trakt ent­we­der rich­tig oder falsch gelau­fen ist, was an gesun­der Ernäh­rung etwas an fal­scher Ernäh­rung rein­ge­kom­men ist.

Das, was die Leber gut ver­stoff­wech­selt, geht nor­mal in den Kreis­lauf über, schal­tet unser Hirn ein, stärkt die Mus­ku­la­tur. Und die Schla­cken­stof­fe gehen über die Gal­le dann wie­der in den Darm. Das ist ein sognann­ter ente­ro­he­pa­ti­scher Kreis­lauf. Wenn irgend­was nicht rich­tig ver­daut wor­den ist, dann geht das über die Lun­ge und es kommt zu nächt­li­chem Auf­sto­ßen zum Bei­spiel Etwas kommt hoch, wird wie­der run­ter­ge­schluckt und geht wie­der die­sen Weg über den Magen-Darm-Trakt in die Leber zurück und kommt dann wie­der zur Lun­ge. Das pas­siert dann zwei, drei, vier mal, je nach­dem, was für ein Mist Sie essen.

Und die­se Schla­cken­stof­fe, die die Leber auf­be­rei­tet hat, die gehen natür­lich wei­ter auch zur Nie­re hin. Die Schla­cken­stof­fe sind aber vor­her schon beein­flusst wor­den, auch von den Enzy­men der Bauch­spei­chel­drü­se, Pan­kre­as­saft, Fett­ver­dau­ung und so wei­ter. Wenn die Bauch­spei­chel­drü­se geär­gert ist, sie sitzt links im Ober­bauch, dann ist frü­her oder spä­ter die Leber auch geär­gert. Und dann ist nur eine Fra­ge der Zeit, bis auch die Nie­re geär­gert ist. Und wenn die Nie­re geär­gert ist habe ich Bla­sen­stö­run­gen, die häu­fig auch bei Frau­en in Form einer chro­ni­schen Bla­sen­ent­zün­dung vorkommen.

Alles ist mit allem ver­knüpft. Und wenn wir eine sau­be­re bio­lo­gi­sche Ernäh­rung haben, dann ist das die Ernäh­rung, die Hip­po­kra­tes schon hat. Hip­po­kra­tes hat gesagt: Du bist, was du isst. Und das ist heu­te auch noch so. Und es war mir eine beson­de­re Freu­de, ich mache ja seit über 30 Jah­ren so eine Medi­zin, als ich im letz­ten Früh­jahr eine Stu­die gefun­den habe, die es auf den Punkt bringt: Alle Krank­hei­ten begin­nen im Darm. Da hab ich gedacht: Juhu, jetzt ist es in der Wis­sen­schaft ange­kom­men. Ich the­ra­pie­re seit 30 Jah­ren chro­ni­sche Krank­hei­ten. Auto­im­mun­erkran­kun­gen sind aber Quatsch. Auto­im­mun gibt es nicht. Es gibt Stö­run­gen im Immun­sys­tem, völ­lig klar. Aber wenn wir die ent­spre­chen­den Sub­stan­zen dazu­ge­ben, Vit­ami­ne, Spu­ren­ele­men­te, dann ist auch die Auto­im­mun­erkran­kung vorbei.

Welche Stoffe für das Immunsystem wichtig sind

Rechts­de­pe­sche: Vit­ami­ne ist ein ganz gutes Stich­wort. Und zu den Nah­rungs­er­gän­zungs­mit­teln wäre ich jetzt gekom­men, da sie da ja auch tätig sind. In dem Bereich ist es wahr­schein­lich selbst­er­klä­rend, dass sie es befür­wor­ten, wenn man damit nach­hilft, um das Immun­sys­tem zu stär­ken. Des­we­gen fra­ge ich anders: Wel­che Vit­ami­ne sind beson­der wich­tig sind für das Immun­sys­tem? Und von wel­chen Nah­rungs­er­gän­zungs­mit­teln soll­te man eher Abstand nehmen?

Volk­mann: Inzwi­schen kann ich sagen, für das Immun­sys­tem ganz wich­tig sind: Zink und Vit­amin C, aber auch der B‑Komplex zur Leber­ent­gif­tung. Wenn wir einen Infekt haben, haben beson­ders Magen, Darm und Leber viel zu tun. Spu­ren­ele­ment wie Zink, Selen, Man­gan und Chrom sind ganz wich­tig, damit das alles eini­ger­ma­ßen funk­tio­niert. Magne­si­um und Cal­ci­um als Car­bo­na­te brau­chen wir zur Aus­lei­tung. Und der geneig­te Leser soll­te eben ein­fach, wenn er sol­che Sachen wie Nah­rungs­er­gän­zungs­mit­tel ein­kauft – und dies nicht gera­de bei Hypo A oder den ganz weni­gen welt­wei­ten Fir­men, die genau­so sau­ber arbei­ten – eine Lupe dabei haben um zu gucken was ist da wirk­lich drin.

Zur Per­son: Peter-Han­sen Volk­mann ist Buch­au­tor (u.a. „Darm gesund – Mensch gesund“, All­ge­mein­me­di­zi­ner und Fach­arzt für Natur­heil­kun­de und Ernäh­rungs­the­ra­pie in Lübeck.