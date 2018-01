Senioren sehr häufig betroffen Tödlicher Sturz im Haushalt

Zu Hause fühlen wir uns am sichersten, gleichzeitig jedoch sind im Haushalt die Unfallzahlen am höchsten. Im Zehn-Jahres-Durchschnitt sind zwischen 2005 und 2014 pro Jahr mehr als 8.000 Menschen in Deutschland durch einen Haushaltsunfall gestorben.