Ob die zweijährige Corona-Vollbelastung, die generell ausbaufähige Bezahlung oder die seit kurzem geltende Impfpflicht: Die Zahl der in andere Berufe wechselwilligen Pflegekräfte scheint zuzunehmen – und selbst unter frischen Pflege-Absolventen sind Wechselabsichten nicht selten. Doch welche Möglichkeiten haben Pflegende, die sich nach anderen Tätigkeiten umschauen?

Zwei Jah­re Coro­na-Pan­de­mie, ver­bun­den mit hohem Arbeits­ein­satz, häu­fi­gem Ein­sprin­gen für erkrank­te Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen, wenig Frei­zeit und der star­ken see­li­schen Belas­tung durch erkrank­te Bewoh­ner oder die zeit­wei­se in eini­gen Bun­des­län­dern gel­ten­den tota­len Kon­takt­sper­ren für Ange­hö­ri­ge – und nun auch noch die Impf­pflicht fürs Pfle­ge­per­so­nal, die seit Mit­te März offi­zi­ell „scharf­ge­schal­tet“ ist: Offen­bar lieb­äu­geln Noch-Berufs­tä­ti­ge in der Pfle­ge ver­mehrt mit einem Abschied aus dem Beruf.

Die Arbeits­markt­da­ten legen nahe: Der schon län­ger beschwo­re­ne und beklag­te „Pfle­xit“ – der mas­sen­wei­se Abschied aus den Pfle­ge­be­ru­fen – scheint der­zeit Fahrt auf­zu­neh­men. Am Bei­spiel Bay­ern zähl­te die dor­ti­ge Lan­des-Arbeits­agen­tur zwi­schen Dezem­ber 2021 und Febru­ar rund 5.700 neue Arbeits­su­chen­de aus dem Gesund­heits­we­sen des Frei­staats – mehr als dop­pelt so vie­le wie im Vor­jah­res­zeit­raum. Gut ein Vier­tel der Pfle­ge­kräf­te sucht wegen einer deut­lich zu hohen Arbeits­be­las­tung und zu schlech­tem Ein­kom­men laut einer aktu­el­len Stu­die im Auf­trag der Online-Stel­len­bör­se Inde­ed aktiv nach einem neu­en Job, wie der RDG-Online-The­men­part­ner Avan­ti in sei­nem Fach­bei­trag berich­te­te.

Kündigungs- und Wechselgedanken schon zum Berufsbeginn

Alar­mie­rend dürf­te sein, dass selbst Pfle­gen­de, die am Anfang ihres Berufs­le­bens ste­hen, bereits über einen Job­wech­sel nach­den­ken. Wie die Gewerk­schaft Ver­di in ihrer Fach­be­reichs-Zei­tung „drei“ für die Pfle­ge­bran­che einen Pfle­ge­päd­ago­gen aus dem west­fä­li­schen Müns­ter zitiert, hät­ten gera­de ein­mal zwei von 30 Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten sei­nes jüngst abge­schlos­se­nen Kran­ken­pfle­ge­kur­ses die Absicht geäu­ßert, im Beruf wei­ter­zu­ma­chen. Unter den Mit­glie­dern des Klas­sen­tref­fens einer ehe­ma­li­gen Pfle­ge­klas­se, zehn Jah­re nach ihrem Abschluss, wür­de heu­te nur noch eine ein­zi­ge Frau in der Pfle­ge arbei­ten. Alle ande­ren dama­li­gen Absolvent/innen hät­ten sich inzwi­schen beruf­lich verändert.

Dass die bran­chen­be­zo­ge­ne Impf­pflicht, die bereits mona­te­lang vor ihrem Inkraft­tre­ten heiß in der poli­ti­schen Debat­te war, eben­falls ihre Rol­le spielt, liegt nahe – immer­hin sind laut Schät­zun­gen zehn bis 15 Pro­zent der Berufs­tä­ti­gen in der Pfle­ge­bran­che nicht geimpft; in Kran­ken­häu­sern ist der Nicht­ge­impf­ten-Anteil frei­lich deut­lich klei­ner. Soll­te es zu einem Betre­tungs­ver­bot für unge­impf­te Beschäf­tig­te durch das ört­li­che Gesund­heits­amt kom­men, wären die Nicht-Geimpf­ten von heu­te auf mor­gen nicht mehr arbeits­fä­hig. Der genaue Umfang ist der Impf­pflicht auf die aktu­ell erhöh­ten Zah­len der arbeits­su­chen­den Pfle­gen­den ist jedoch schwer ein­zu­schät­zen. Selbst die Arbeits­agen­tur weiß nicht, wie stark der direk­te Zusam­men­hang ist.

Erziehung und Heilerziehungspflege als mögliche Alternativen – oder die Tätigkeit beim MDK

Doch wo sol­len die Beschäf­tig­ten hin, wenn sie nicht mehr in der Pfle­ge arbei­ten wol­len? Bereits zum Jah­res­wech­sel 2021/22 hat­ten wir uns in einem Arti­kel damit beschäf­tigt, wel­che poten­zi­el­len Tätig­keits­fel­der für einen Berufs­wech­sel in Fra­ge kom­men. Als Ergän­zung und Fort­set­zung haben wir wei­te­re mög­li­che Beru­fe unter die Lupe genom­men: Eine Mög­lich­keit ist die Umschu­lung zum/zur Erzieher/in, bezie­hungs­wei­se zur/zum Heilerziehungspfleger/in. Wäh­rend ers­te­re mit Kin­dern arbei­ten, ist die Auf­ga­be Letz­te­rer die Beglei­tung von Men­schen mit kör­per­li­chen und/oder geis­ti­gen Behinderungen.

Da die Pfle­gen­den aus ihrem bis­he­ri­gen Auf­ga­ben­feld erheb­li­che Vor­kennt­nis­se mit­brin­gen, dürf­te die Umschu­lungs­dau­er ver­kürzt sein, im letz­te­ren Fall könn­te es sogar nur ein Jahr sein. Beim Berufs­bild der Erzie­her gibt es die Mög­lich­keit eines Quer­ein­stiegs, in Form einer päd­ago­gi­schen Hilfs­kraft-Stel­le, ver­bun­den mit einer spä­te­ren soge­nann­ten „Exter­nen­prü­fung“.

Ansprech­part­ner für eine Umschu­lung ist die Bun­des­agen­tur für Arbeit. Wer 15 oder mehr Jah­re in die Ren­ten­kas­sen ein­ge­zahlt hat und den Pfle­ge­be­ruf aus gesund­heit­li­chen Grün­den nicht mehr absol­vie­ren kann, kann sich eine Umschu­lung auch durch die Ren­ten­ver­si­che­rung finan­zie­ren lassen.

Eine wei­te­re lukra­ti­ve Mög­lich­keit des Job­wech­sels bie­tet sich beim Medi­zi­ni­schen Dienst der Kran­ken­kas­sen (MDK). Knapp 3.000 Pfle­ge­fach­kräf­te sind für den MDK im Ein­satz, um bei Haus­be­su­chen den Grad der Pfle­ge­be­dürf­tig­keit von Ver­si­cher­ten zu ermit­teln – oder in Pfle­ge­ein­rich­tun­gen, um Pfle­ge­qua­li­tät zu prü­fen. Auf der Web­site des Medi­zi­ni­schen Diens­tes fin­den sich ent­spre­chen­de Stel­len­an­ge­bo­te.