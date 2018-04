Andreas Westerfellhaus wurde offiziell in sein Amt als Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung eingeführt. © Khwanchai Phanthong | Dreamstime.com [Dreamstime RF]

Nun ist es ganz offiziell: Nachdem Andreas Westerfellhaus Ende März zum neuen Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung ernannt wurde, hat nun seine offizielle Amtseinführung stattgefunden. Westefellhaus wurde auf Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hin vom Bundeskabinett für das Amt bestellt. Auf dem Youtube-Kanal des Bundesgesundheitsministeriums kann die Pressekonferenz nachverfolgt werden.

Westerfellhaus sicherte seine volle Einsatzstärke für sein bevorstehendes Amt zu: „Ich möchte mich in meinem neuen Amt mit ganzer Kraft für die Pflegebedürftigen, ihre Angehörigen sowie für alle Pflegekräfte stark machen. Pflege ist ein verantwortungsvoller und großartiger Beruf, der endlich die gebührende Anerkennung bekommen muss. Der Koalitionsvertrag ist dafür ein gutes Fundament. Ich werde sehr darauf achten, dass wir bei seiner Umsetzung die Belange der Pflegebe-dürftigen und die Interessen der Pflegekräfte maximal berücksichtigen.“ Besonders wichtig sei ihm, Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und der Löhne für Pflegekräfte zu erzielen. Zudem möchte er sich verstärkt für pflegende Angehörige einsetzen, erklärte er weiter.

Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) gratulierte dem neuen Pflegebevollmächtigten zu seinem neuen Amt und bot ihm seine Unterstützung und Kooperation an. „Wir freuen uns sehr über diese Berufung und wünschen Herrn Westerfellhaus, dass er seine vielfältigen Erfahrungen aus der Pflegeberufspolitik jetzt in neuer Position für die Pflege effektiv nutzen kann“, so DBfK-Präsidentin Prof. Christel Bienstein. „Der DBfK wird den Pflegebevollmächtigten in den kommenden Jahren aufmerksam und unterstützend begleiten und wünscht sich einen intensiven und konstruktiven Dialog“, betonte Bienstein weiter.

Ein „engagierter Verfechter für die Pflege“

Westerfellhaus ist gelernter Krankenpfleger sowie Fachkrankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie. Der 61-jährige Westfale gilt als „engagierter Verfechter für die Pflege“, heißt es in der Pressemitteilung des Bundesgesundheitsministeriums. Zudem absolvierte er ein Studium der Pädagogik für Gesundheitsberufe und übte eine Lehrtätigkeit in der Krankenpflegeausbildung aus. Es folgten die Gründung und Leitung einer Weiterbildungsstätte sowie ein weiteres, betriebswirtschaftliches Studium. Von 2009 bis 2017 bekleidete er das Amt des Präsidenten des Deutschen Pflegerats (DPR). Seit dem 16. April 2018 ist er nun Bevollmächtigter der Bundesregierung für Pflege.