Mit Andreas Westerfellhaus hat die Bundesregierung einen neuen Pflegebevollmächtigten. Das Bundeskabinett hat ihn heute auf Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hin zu seinem Amt ernannt, wie auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums bekannt gegeben wurde.

Jens Spahn freut sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit Westefellhaus und betonte die Expertise, die er durch seine langjährige Erfahrung in der Pflege mitbringe: „Pflege braucht eine starke und glaubwürdige Stimme! Dafür steht Andreas Westerfellhaus. Durch seine langjährige Tätigkeit in der Pflege und in der Berufspolitik hat er sich den Ruf eines leidenschaftlichen Verfechters für die Pflege erworben. Ich bin sicher, dass Andreas Westerfellhaus den Interessen der Pflegekräfte und der Pflegebedürftigen und deren Angehörigen auch als neuer Pflegebevollmächtigter in der Politik engagiert Gehör verschaffen wird. Ich freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit“, so Spahn.

Gratulation von den Landespflegekammern

Die Ernennung von Westerfellhaus stieß insgesamt auf breite Zustimmung. So gratulierte Katrin Havers, Vorstandsvorsitzende des Errichtungsausschusses der Pflegekammer Niedersachsen, dem heute ernannten Pflegebevollmächtigten zu seinem Amt und bezeichnete die Ernennung von Westefellhaus als „richtige Entscheidung“. „Wir gratulieren Herrn Westerfellhaus zum neuen Amt und wünschen ihm in seiner neuen Funktion viel Erfolg“, so Havers.

„Mit Herrn Westerfellhaus erhält die Pflege auf höchster Ebene eine starke Stimme und einen hervorragend vernetzten Experten“, betont sie weiter. Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung wird neben den Belangen der Pflegebedürftigen, auch die Interessen der Pflegekräfte in den Blick nehmen. Der Errichtungsausschuss der Pflegekammer Niedersachsen freut sich auf eine gute Zusammenarbeit und auf eine unüberhörbare Stimme für die Pflege in Deutschland.

Auch die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz war sehr erfreut über die Ernennung von Westerfellhaus. „Mit Andreas Westerfellhaus soll ein absoluter Vorreiter für Entwicklung unseres Berufsbildes und der gesamten Berufsgruppe das so wichtige Amt des Pflegebevollmächtigten übernehmen. Seine Verdienste für professionell Pflegende wie Pflegeempfängerinnen und –empfänger sind vielfältig und machen diese große Ehre mehr als verdient. Andreas Westerfellhaus wird das Amt mit großem Engagement ausfüllen und seine Expertise zur Weiterentwicklung der Pflege einbringen“, zeigt sich der Präsident der rheinland-pfälzischen Pflegekammer Markus Mai überzeugt.

„Ein absoluter Kenner der Pflege“

Zuletzt begrüßte auch Franz Wagner, Präsident des Deutschen Pflegerats, die Wahl von Spahn. „Bundesgesundheitsminister Jens Spahn setzt den Schwerpunkt seiner Arbeit auf die Zukunft der Pflege. Damit gibt er die richtige Richtung vor. Der Deutsche Pflegerat wird ihn dabei voll und ganz unterstützen. Ganz besonders freuen wir uns, dass er dem Bundeskabinett mit Andreas Westerfellhaus, dem ehemaligen Präsidenten des Deutschen Pflegerats, einen absoluten Kenner der Pflege als neuen Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung vorschlägt. Das ist für die professionell Pflegenden mehr als ein deutliches Zeichen, dass ihre Belange endlich in den Mittelpunkt der Politik rücken.“

Mit der Ernennung von Andreas Westerfellhaus wird ein Experte mit langjähriger Erfahrung in das Amt des Pflegebevollmächtigten berufen und löst die bisherige Bevollmächtigte Ingrid Fischbach ab. Der heute 61-Jährige ist gelernter Krankenpfleger sowie Fachkrankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie. Es folgte ein Studium der Pädagogik für Gesundheitsberufe, eine Lehrtätigkeit in der Krankenpflegeausbildung, die Gründung und Leitung einer Weiterbildungsstätte sowie ein weiteres betriebswirtschaftliches Studium. Zuletzt bekleidete er von 2009 bis 2017 das Amt des Präsidenten des Deutschen Pflegerats (DPR), das heute von Franz Wagner ausgeführt wird.