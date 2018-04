An Münchener Kinderkliniken herrscht verheerender Pflegepersonalmangel – teilweise herrscht Aufnahmestopp und Betten stehen leer, da kein Personal zur Verfügung steht. Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) weist darauf hin, dass das Problem schon seit Jahren bekannt ist und sich nun zugespitzt hat. Der Verband habe darauf immer wieder hingewiesen, doch „leider gibt es keine kurzfristigen Lösungen für ein Problem, das sich seit langem abzeichnet“, so Dr. Marliese Biederbeck, Geschäftsführerin des DBfK Südost.

Sie fordert daher gezielte Maßnahmen, um Pflegekräfte für die Kliniken zu gewinnen. Dazu gehören beispielsweise Rückkehrerprogramme, um bereits ausgestiegene Fachkräfte wieder für den Beruf zu gewinnen. Dazu müssten sie gezielt angesprochen werden, auch jene, die auf eine Teilzeitanstellung umgestiegen sind. „Einrichtungen müssen jetzt alle Hebel in Bewegung setzen und Pflegende zur Rückkehr bewegen. Das ist aus unserer Sicht die einzige Strategie, an der man wirkungsvoll ansetzen kann. Wir sind davon überzeugt, dass viele bereit sind, wenn die Arbeitsbedingungen stimmen“, so Dr. Biederbeck weiter. Auch interessant Arbeitsmarkt Europa IIAuslandsrecruiting – wie funktioniert es gut für beide Seiten? Auslandsrecruiting – dieses Schlagwort geistert bereits seit mehreren Jahren durch die deutsche Pflegelandschaft. Viele Kliniken lobten sich selbst zu Beginn wegen ihrer großen Zahl rekrutierter, ausländischer Fachkräfte. Sie versuchten es mit verschiedenen Integrationsmodellen. Allerdings waren diese häufig mit der „heißen Nadel“ gestrickt und erwiesen sich als langfristig wenig erfolgreich.

Das sei aber nicht alles, vielmehr müsse auch für ein angemessenes Gehalt gesorgt werden – vor allem, um sich ein Leben und den Wohnraum in München überhaupt leisten zu können. Kliniken sollten zudem wieder Personalwohnungen zur Verfügung stellen, auch für Familien. Auch Pflegefachkräfte aus dem Ausland würden München wieder verlassen, weil sie andernorts bessere Bedingungen vorfinden, beispielsweise in der Schweiz oder in Dänemark.

Kritik kommt auch aus Baden-Württemberg

Auch die Landesgruppe des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) kritisiert das deutlich zu bürokratische Anerkennungsverfahren für internationale Fachkräfte in Baden-Württemberg. „In der stationären und ambulanten Pflege suchen wir überall händeringend nach zusätzlichen Fachkräften. In manchen Amtsstuben wird aber mehr blockiert als ermöglicht“, kritisiert die stellvertretende Landesvorsitzende Susanne Pletowski. Sie verweist dabei auf einen aktuellen Fall, bei dem die Behörde die Anerkennung einer Fachkraft abgelehnt haben soll, weil vermeintlich Unterlagen gefehlt haben. Pflegedienste seien dann nur damit beschäftigt, erneut Nachweise und Zeugnisse zu beschaffen. Eine solche Bürokratie schrecke internationale Fachkräfte ab und würde sich außerdem herumsprechen in ihren jeweiligen Herkunftsländern. Daher fordert der bpa klare Vorgaben von der Landesregierung für die Anerkennungsbehörden.