DBfK fordert endlich eine Entscheidung Bundestag überfordert mit Pflegeberufsgesetz?

Seit vielen Monaten erleben wir eine Hängepartie um die Reform der Pflegeausbildung in Deutschland. Das Hin und Her hat mittlerweile das Ansehen des Berufes weiter beschädigt und sorgt für kolossale Verunsicherung in der gesamten Branche. Der DBfK fordert: Es muss endlich eine Entscheidung her!