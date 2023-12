Presse­mit­tei­lung: BARMER-Pflege­re­port 2023 – Millio­nen Patien­ten leiden unter Versor­gungs­de­fi­zi­ten

„Insbe­son­dere chronisch Kranke und Pflege­be­dürf­tige werden oft weder ambulant noch statio­när bestmög­lich versorgt. Um das zu ändern, brauchen wir dringend neue, effizi­en­tere Versor­gungs­struk­tu­ren. Das können zum Beispiel wohnort­nahe, sektoren­über­grei­fende Versor­gungs­ein­rich­tun­gen sein“, sagte Prof. Dr. Chris­toph Straub, Vorstands­vor­sit­zen­der der BARMER. Solche sektoren­über­grei­fen­den Einrich­tun­gen müssten Bund und Länder im Rahmen der aktuell disku­tier­ten Kranken­haus­re­form etablie­ren.

Klinik­auf­ent­halt wegen Herzin­suf­fi­zi­enz und Co. oft vermeid­bar

Sektoren­über­grei­fende Einrich­tun­gen könnten verschie­dene Gesund­heits­be­rufe, Arztpra­xen und Pflege­dienste verei­nen. So könnten vor allem die Menschen in dünn besie­del­ten Gebie­ten wohnort­nah effizi­en­ter versorgt werden. Je besser dies gelinge, desto eher könnten statio­näre Aufent­halte vermie­den werden. Hier bestehe dringen­der Handlungs­be­darf, sagte der BARMER-Chef.

Dem Pflege­re­port zufolge waren zwischen den Jahren 2017 und 2022 monat­lich im Schnitt rund 280.000 pflege­be­dürf­tige und kurz vor der Pflege­be­dürf­tig­keit stehende Patien­ten in einer Kranken­haus­be­hand­lung. Dabei handelte es sich häufig um ambulant-sensi­tive oder Pflege­heim-sensi­tive Fälle, die unter besse­ren medizi­ni­schen Bedin­gun­gen von der Hausarzt­pra­xis oder im Pflege­heim behan­delt werden können. Dazu zählen Herzin­suf­fi­zi­enz mit monat­lich rund 15.900 Kranken­haus­fäl­len und Diabe­tes melli­tus Typ 2 mit etwa 4.000 Fällen.

„Bei einer geziel­te­ren Versor­gung im Vorfeld müssten Pflege­be­dürf­tige mit entspre­chen­den Erkran­kun­gen meist gar nicht erst in ein Kranken­haus. Dafür müssen aber die Rahmen­be­din­gun­gen stimmen“, betonte Studi­en­au­tor Prof. Dr. Heinz Rothgang von der Univer­si­tät Bremen.

Kranken­haus und Pflege untrenn­bar mitein­an­der verbun­den

Knapp ein Viertel der Kranken­haus­pa­ti­en­ten war laut Pflege­re­port im vergan­ge­nen Jahr bereits vor der Aufnahme in die Klinik pflege­be­dürf­tig. Rund 275.000 Menschen bezie­hungs­weise 1,9 Prozent wurden dies unmit­tel­bar im Anschluss an die statio­näre Behand­lung. „Wer nach einem Kranken­haus­auf­ent­halt pflege­be­dürf­tig wird, liegt zuvor länger in der Klinik. Im Vergleich zu nicht pflege­be­dürf­ti­gen Patien­ten sind das durch­schnitt­lich 3,4 Tage mehr. Das liegt insbe­son­dere an der Schwere der Grund­er­kran­kung“, sagte Rothgang. Auch wer bereits pflege­be­dürf­tig ins Kranken­haus komme, müsse dort mit bis 2,7 Tagen mehr rechnen.

Ein weite­rer Faktor für eine verzö­gerte Entlas­sung aus der Klinik sei, dass die Pflege zuhause oft erst organi­siert werden müsse. Der statio­näre Aufent­halt verlän­gere sich sogar um mehr als sechs Tage, wenn ihm eine Kurzzeit­pflege folge. Rothgang: „Kranken­haus­auf­ent­halte verlän­gern sich deutlich, wenn die Pflege danach erst organi­siert werden muss. Deshalb ist die Kurzzeit­pflege so wichtig. Sie hilft insbe­son­dere dabei, die Zeit bis zum Wechsel in ein Arran­ge­ment mit einem höheren Anteil formel­ler Pflege zu überbrü­cken.“

Um eine bessere Versor­gung zu gewähr­leis­ten, sollten beispiels­weise die Klini­ken die Kranken- und Pflege­kas­sen regel­haft infor­mie­ren, sobald klar sei, wann ein Patient entlas­sen werde, ergänzte Straub. Möglich wäre dies in Rahmen des digita­len Daten­aus­tauschs. Die Kranken- und Pflege­kas­sen benötig­ten diese Infor­ma­tion möglichst frühzei­tig, um eine reibungs­lose Versor­gung der Betrof­fe­nen zu erleich­tern – zum Beispiel für eine zeitnahe Unter­stüt­zung mit Hilfs­mit­teln.

Angehö­rige entlas­ten

BARMER-Chef Straub forderte die Politik in Bund, Land und Kommu­nen auf, die Angehö­ri­gen Pflege­be­dürf­ti­ger noch stärker zu unter­stüt­zen. „Die Länder sollten den Ausbau der Kurzzeit­pflege stärker fördern, um die Angehö­ri­gen bei Bedarf zu entlas­ten. Sie sind die wichtigste Stütze der Langzeit­pflege.

Zudem fühlen sich die Betrof­fe­nen im häusli­chen Umfeld am wohls­ten. Es ist eine gesamt­ge­sell­schaft­li­che Aufgabe, pflegende Angehö­rige weiter zu unter­stüt­zen, zu quali­fi­zie­ren und anzulei­ten“, betonte Straub. Eine Entlas­tung sei im Übrigen durch viele Maßnah­men möglich. So ließen sich bei der BARMER seit einem Jahr Anträge für Pflege­leis­tun­gen nicht nur digital oder per Post, sondern auch telefo­nisch stellen.

Pflege­be­ruf aufwer­ten

Doch nicht nur die pflegen­den Angehö­ri­gen müssten unter­stützt werden, um eine bestmög­li­che Pflege zu gewähr­leis­ten. „Schon aufgrund des Perso­nal­man­gels ist es dringend erfor­der­lich, Pflege­be­rufe weiter aufzu­wer­ten. Gut ausge­bil­dete Pflege­kräfte könnten ärztli­che Leistun­gen überneh­men, wo es sinnvoll und möglich ist“, forderte Straub. Angesichts des Perso­nal­man­gels müssten vorhan­dene Ressour­cen effizi­en­ter einge­setzt werden.