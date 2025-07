Vera Lux (rechts) gemein­sam mit Prof. Gertrud Hunde­n­born auf der Winter­aka­de­mie 2020.

„Lebens­lan­ges Lernen“ in der Pflege

Rechts­de­pe­sche: Frau Lux, wie schät­zen Sie grund­sätz­lich die Bedeu­tung konti­nu­ier­li­cher Fort- und Weiter­bil­dung für Pflege­fach­per­so­nen in der heuti­gen Versor­gungs­land­schaft ein – insbe­son­dere vor dem Hinter­grund zuneh­men­der recht­li­cher und organi­sa­to­ri­scher Anfor­de­run­gen?

Vera Lux: Die Bedeu­tung von Fort- und Weiter­bil­dun­gen für Pflege­fach­per­so­nen ist extrem hoch. Wir leben in einer immer komple­xe­ren Welt. Mit dem rasan­ten Fortschritt in Medizin und Diagnos­tik sowie den Entwick­lun­gen bei der Digita­li­sie­rung sind die Behand­lungs­mög­lich­kei­ten heute auch im hohen Alter oder bei sehr kleinen Frühge­bo­re­nen möglich. Das heißt: Wir haben immer neue Versor­gungs­si­tua­tio­nen und komple­xere Thera­pien, dazu kommen ständig neue und spezi­fi­sche Medika­mente auf den Markt. Vieles was früher statio­när gemacht wurde, ist heute ambulant möglich.

Damit wir up-to-date bleiben, müssen wir uns regel­mä­ßig fort- und weiter­bil­den. Nicht nur die Arbeit­ge­ber sind gefor­dert, sondern auch wir als Arbeit­neh­mer sind in der Pflicht (ability to work) einer­seits arbeits­fä­hig und anderer­seits berufs­fä­hig zu bleiben. Ein ganz wichti­ger Punkt für Pflege­fach­per­so­nen ist das lebens­lange Lernen. Es reicht heute defini­tiv nicht mehr, wenn ich einmal meine Ausbil­dung oder mein Studium abgeschlos­sen habe und dann denke, das war’s. An konti­nu­ier­li­cher Fort- und Weiter­bil­dung führt kein Weg vorbei.

Winter­aka­de­mie: Inten­si­ves Lernen in inspi­rie­ren­der Atmosphäre

Rechts­de­pe­sche: Sie haben bereits zweimal an der Winter­aka­de­mie auf Gran Canaria teilge­nom­men. Was unter­schei­det dieses Format Ihrer Meinung nach von klassi­schen Fortbil­dungs­ver­an­stal­tun­gen im Pflege­be­reich?

Vera Lux: Das Format ist einer­seits insofern klasse, weil die Teilneh­mer dort eine Woche auf relativ engem Raum zusam­men­kom­men und den ganzen Tag mitein­an­der verbrin­gen. Es findet sich hier eine Gruppe von Menschen zusam­men, die freiwil­lig dort sind und sich ganz bewusst für das Format der Winter­aka­de­mie und das Programm entschie­den haben.

Alle wollen dort zusam­men sein, um auf der einen Seite die Inhalte vermit­telt zu bekom­men und auf der anderen Seite in den Pausen, während der Mahlzei­ten und am Abend über das zu sprechen, was am Tag vermit­telt wurde. Dabei entsteht eine einzig­ar­tige Lernat­mo­sphäre, die sowohl inspi­rie­rend als auch berei­chernd ist – man nimmt zahlrei­che Impulse, neue Ideen und frische Gedan­ken mit nach Hause.

Es ist etwas völlig anderes, ob ich nur ein oder zwei Tage dafür habe oder ob mir eine ganze Woche für den Austausch zur Verfü­gung steht. Die Winter­aka­de­mie bietet die Möglich­keit, sich inten­siv mit den präsen­tier­ten Themen ausein­an­der­zu­set­zen, in den Austausch mit inter­es­san­ten Menschen aus unter­schied­li­chen Kontex­ten und Settings zu treten und Inhalte aus verschie­de­nen Perspek­ti­ven zu disku­tie­ren.

Die Poolan­lage des Dunamar-Hotels auf Gran Canaria.

Recht­li­che Kompe­tenz als unver­zicht­bare Grund­lage

Rechts­de­pe­sche: Die Winter­aka­de­mie legt einen beson­de­ren Fokus auf recht­li­che Frage­stel­lun­gen im Gesund­heits­we­sen. Warum ist es gerade für Pflegende wichtig, sich mit diesen Themen inten­siv ausein­an­der zu setzen?

Vera Lux: Wir leben in einer Zeit, in der immer mehr Aufga­ben von ärztli­cher Seite an Pflege­kräfte und auch an andere Profes­sio­nen delegiert werden. Daraus ergeben sich neue Verant­wor­tungs­be­rei­che und wichtige Frage­stel­lun­gen: Wie ist die recht­li­che Lage? Darf ich diese Leistun­gen überhaupt erbrin­gen? Kann ich diese Leistun­gen abrech­nen, wo ist das gesetz­lich geregelt? In welchem beruf­li­chen Kontext bewege ich mich dabei? Was passiert im Schadens­fall – bin ich recht­lich abgesi­chert?

Gerade im Hinblick auf die zuneh­mende Bedeu­tung von Patien­ten­rech­ten und einer gestie­ge­nen Sensi­bi­li­tät gegen­über Schadens­fäl­len ist es entschei­dend, sich mit diesen Fragen ausein­an­der­zu­set­zen. Pflege­kräfte müssen wissen, in welchem Rahmen sie tätig sind, welche Leistun­gen sie verant­wor­tungs­voll überneh­men dürfen und wie sie sich dabei recht­lich absichern können und müssen.

Sektoren­über­grei­fen­der Austausch für bessere Versor­gung

Rechts­de­pe­sche: Ein zentra­les Merkmal der Winter­aka­de­mie ist der inter­dis­zi­pli­näre Austausch mit Fachkräf­ten aus unter­schied­li­chen Berei­chen des Gesund­heits­we­sens. Welche Impulse ergeben sich daraus konkret für die Pflege­pra­xis?

Vera Lux: Ziel der neuen Kranken­haus­re­form ist es, statio­näre Leistun­gen künftig stärker durch ambulante oder hybride Versor­gungs­for­men zu ergän­zen – mit dem klaren Fokus darauf, die Grenzen zwischen den Sekto­ren mehr und mehr aufzu­lö­sen. Für eine quali­ta­tiv hochwer­tige Versor­gung ist es entschei­dend, dass wir über den statio­nä­ren Bereich hinaus auch die Bedin­gun­gen und Heraus­for­de­run­gen im ambulan­ten Bereich sowie in der Langzeit­pflege kennen. Nur durch einen inten­si­ven Austausch zwischen den Sekto­ren können wir Bedarfe erken­nen, verste­hen und gezielt darauf reagie­ren.

Damit Patien­tin­nen und Patien­ten nach dem statio­nä­ren Aufent­halt auch im nachge­la­ger­ten Sektor gut versorgt werden, müssen Überlei­tun­gen sorgfäl­tig vorbe­rei­tet werden. Entschei­dend ist dabei ein genaues Verständ­nis für die spezi­fi­schen Bedarfe und Bedürf­nisse sowie die Ressour­cen in diesen Versor­gungs­be­rei­chen. Nur wenn wir uns sektoren­über­grei­fend besser aufein­an­der abstim­men, kann die Patien­ten­ver­sor­gung ganzheit­lich gedacht und können Brüche im Versor­gungs­pro­zess vermie­den werden, was letzt­lich auch Kosten spart. Der Blick über den Teller­rand ist daher wichtig, aber auch notwen­dig.

„Teilneh­mer verlas­sen die eigene Blase“

Rechts­de­pe­sche: Was würden Sie Pflege­kräf­ten empfeh­len, die überle­gen, an der Winter­aka­de­mie teilzu­neh­men? Welche konkre­ten Mehrwerte können Sie aus Ihrer Sicht aus dieser Veran­stal­tung mitneh­men?

Vera Lux: Jede Teilneh­me­rin und jeder Teilneh­mer verlässt die eigene Blase und erwei­tert seinen Blick­win­kel. Die Reise zur Winter­aka­de­mie nach Gran Canaria bedeu­tet nicht nur einen Wechsel des Umfelds, sondern auch einen Wechsel der Perspek­ti­ven. In dieser beson­de­ren Atmosphäre entsteht Offen­heit: Man begeg­net Kolle­gin­nen und Kolle­gen ungezwun­gen und kommt leicht ins Gespräch.

Die gesamte Woche steht zur Verfü­gung, um sich inten­siv auszu­tau­schen, neue Kontakte zu knüpfen, sein Netzwerk zu erwei­tern und ein tiefe­res Verständ­nis für die angebo­te­nen Themen zu entwi­ckeln. Das ist ein deutli­cher Mehrwert gegen­über kürze­ren Veran­stal­tun­gen von ein oder zwei Tagen. Hier entsteht ein anderer Rahmen – mit Menschen, die freiwil­lig kommen und echtes Inter­esse an den Inhal­ten mitbrin­gen.

Über die fachli­chen Programm­punkte hinaus bietet die Winter­aka­de­mie viel Raum für Begeg­nung, etwa beim Essen oder in der Freizeit. Genau diese infor­mel­len Momente tragen zu einem offenen, inspi­rie­ren­den Lernklima bei und ermög­li­chen ein ganz neues Lernen. Ich persön­lich empfinde die Atmosphäre als äußerst berei­chernd – sie schafft eine Lernum­ge­bung, die mich inspi­riert, motiviert, die Spaß macht und nachhal­tige Impulse setzt. Die Teilnahme an der Winter­aka­de­mie kann ich daher nur wärms­tens empfeh­len.

Die Teilneh­men­den der Winter­aka­de­mie 2025.

Rechts­de­pe­sche: Zum Abschluss eine Herzens­frage: Werden Sie an der 19. Winter­aka­de­mie teilneh­men?

Vera Lux: Ich habe die Teilnahme an der Winter­aka­de­mie fest einge­plant, und freue mich schon jetzt sehr darauf. Es erwar­tet uns – wie bereits erwähnt – eine ganz beson­dere Atmosphäre: beson­dere Menschen, ein außer­ge­wöhn­li­ches Umfeld, das es ermög­licht, sich offen und inten­siv auf die Inhalte einzu­las­sen. Mit Spannung sehe ich dem Auftakt am 24. Januar 2026 entge­gen und hoffe, dass sich wieder eine tolle Gruppe zusam­men­fin­det. Beson­ders freue ich mich auf das Wieder­se­hen mit vertrau­ten Bekann­ten. Gleich­zei­tig ist es für mich immer berei­chernd, neue Menschen kennen­zu­ler­nen, die bislang noch nicht dabei waren – und die, da bin ich sicher, ebenso profi­tie­ren werden.

Die 19. Winter­aka­de­mie findet in der Zeit vom 24. bis zum 31. Januar 2026 statt. Infor­ma­tio­nen und eine Anmel­de­mög­lich­keit finden Sie im Inter­net unter: www.winterakademie.de.