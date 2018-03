Erst vor wenigen Tagen ist bei dem Deutschen Bundesrat ein Schreiben des Landes Berlin eingegangen, mit dem sichergestellt werden will, dass die Personalschlüssel, die ab kommendem Jahr in der Pflege gelten sollen, auch umfassend für alle Bereiche greifen.

Unterstützung erhielt die Bundesratsinitiative Berlins von der rheinland-pfälzischen Landespflegekammer. Mit einem Schreiben richtete sich die Kammer an Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, sowie an die Landesgesundheitsministerin, Sabine Bätzing-Lichtenthäler. In diesem macht sich der Präsident der Kammer, Dr. Markus Mai, stark für gesetzlich etablierte Personalschlüssel in Krankenhäusern und stationären Einrichtungen. Er betonte, dass dies auch eine der zentralen Forderungen der rheinland-pfälzischen Landespflegekammer sei.

Um eine sach- und fachgerechte Pflege umsetzen zu können, sei eine genaue Pflegepersonalbemessung überfällig, die gesetzlich verankert und auf die Personalstärke und Qualifikation ausgerichtet ist, so Mai weiter. Von Bedeutung seien dafür, belastbare Instrumente zur Messung von pflegerischer Leistung zu etablieren sowie der Einbezug professionell Pflegender in die Entscheidungsfindung solcher Instrumente.

Insgesamt hält Mai das Bestreben Berlins für einen ersten und notwendigen Schritt, dem nun auf Landesebene gefolgt werden müsse. Der Antrag wurde zur weiteren Diskussion und Beratung an die Fachausschüsse weitergeleitet.