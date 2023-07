Chris­tine Vogler ist neue Präsi­den­tin des Deutschen Pflege­ra­tes Neue Pflege­rats-Präsi­­den­­tin: „Die Pflege muss besser bezahlt werden“

Über drei Jahrzehnte Erfah­rung in der Pflege: Jetzt ist Chris­tine Vogler zur neuen Präsi­den­tin des Deutschen Pflege­ra­tes (DPR) gewählt worden. Die 51-jährige gelernte Kranken­schwes­ter und studierte Pflege-Pädago­gin tritt damit die Nachfolge von Franz Wagner an. Und hat Forde­run­gen an die Politik.