Vorbe­mer­kun­gen

Aus Anlass der Bundes­tags­wahl 2025 haben wir die Wahlpro­gramme von insge­samt 8 Parteien – CDU/CSU, FDP, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, BSW, AfD sowie Volt – auf deren gesund­heits­po­li­ti­schen Gehalt analy­siert. Der folgende Beitrag, der zur politi­schen Orien­tie­rung beitra­gen soll, stellt jeweils eine Zusam­men­fas­sung eines Wahlpro­gramms dar. Am Ende des Beitra­ges haben wir das Wahlpro­gramm verlinkt.

Die Inhalte von Volt

1. Sozial­ver­si­che­rung: Struk­tur, Leistun­gen und Finan­zie­rung

Volt strebt langfris­tig die Schaf­fung einer gemein­sa­men europäi­schen Kranken­ver­si­che­rung für alle an.

Auf dem Weg dahin sollen zunächst 4 bundes­weite Kranken­kas­sen gebil­det werden: Eine Bundes-AOK, eine bundes­weite Ersatz­kasse, eine Bundes-BKK sowie die Knapp­schaft-Bahn-See. Die Landwirt­schaft­li­che Kranken­kasse, die Innungs­kran­ken­kas­sen sowie die gesetz­li­che Unfall­ver­si­che­rung (Berufs­ge­nos­sen­schaf­ten) sollen in diese überführt werden.

Die 4 Kassen sollen als gemeinnützige Genos­sen­schaf­ten einge­rich­tet werden. Durch den Erwerb von Genos­sen­schafts­an­tei­len können die Versi­cher­ten ein Mitbe­stim­mungs­recht ausüben; das Instru­ment der Sozial­wahl würde dann entfal­len.

Zur Verein­fa­chung der Versor­gung und Verwal­tung sollen Kranken- und Pflege­ver­si­che­rung fusio­nie­ren. Das Bundes­amt für Soziale Siche­rung (BAS) soll die Aufsicht über alle Kassen erhal­ten.

Des Weitern will Volt die Beitrags­be­mes­sungs­grenze auf das Niveau der Renten­ver­si­che­rung anheben. Gesell­schafts­po­li­tisch erwünschte Leistun­gen der Kranken­kas­sen sollen vollstän­dig aus Steuer­mit­teln finan­ziert werden. Nicht evidenz­ba­sierte Leistun­gen sollen aus der gesetz­li­chen Kranken­kas­sen­fi­nan­zie­rung ausge­schlos­sen werden. Und Einzelleistungsvergütungen sollen intel­li­gent mitein­an­der kombi­niert werden, um eine faire Vergütung zu schaf­fen und Fehlan­reize zu vermei­den.

Weiter­hin spricht sich Volt dafür aus, den Gemein­sa­men Bundes­aus­schuss (G‑BA) weiter­zu­ent­wi­ckeln und alle Gesund­heits­fach­be­rufe gleich­be­rech­tigt mitein­zu­be­zie­hen: So sollen die Heilbe­rufe Antrags- und Stimm­rechte erhal­ten.

2. Versor­gungs­struk­tu­ren

Volt beschreibt die flächen­de­ckende und bedarfs­ge­rechte medizi­ni­sche Versor­gung – gerade in ländli­chen Gebie­ten – als essen­zi­ell. Hierzu beitra­gen soll die Einrich­tung sogenann­ter Regio­na­ler Versor­gungs­zen­tren (RVZ): Hierbei handelt es sich um multi­pro­fes­sio­nelle Zentren mit Gesund­heits­fach­be­ru­fen und Daseins­vor­sor­ge­diens­ten. Volt spricht sich dafür aus, dass kleine Kranken­häu­ser in RVZs umgewan­delt und in den ambulan­ten Sektor integriert werden.

Alle erfor­der­li­chen Versor­gungs­an­ge­bote sollen regio­nal und bedarfs­spe­zi­fisch geplant werden. Dafür sollen arbei­ten Sozial­mi­nis­te­rien, Kassen(zahn)ärztliche Verei­ni­gun­gen, Kranken­kas­sen und Leistungs­er­brin­gende zusam­men­ar­bei­ten.

Um Fachpra­xen zu entlas­ten, spricht sich Volt dafür aus, eine Selbst­be­tei­li­gung für Fachpra­xis­be­su­che ohne Überwei­sung einzu­füh­ren.

3. Notfall­re­form

Volt drängt auf eine schnelle Verab­schie­dung der Reform zur Notfall­ver­sor­gung; hierzu soll das bereits begon­nene Gesetz­ge­bungs­ver­fah­ren zügig zum Abschluss gebracht werden. Des Weite­ren soll der Rettungs­dienst als ein eigen­stän­di­ges Leistungs­seg­ment in das SGB V integriert werden.

Um die beruf­li­chen Perspek­ti­ven zu verbes­sern, sollen die Modell­stu­di­en­gänge für Rettungs­fach­per­so­nal ausge­baut und dauer­haft etabliert werden. Darüber hinaus sollen weitere beruf­li­che und akade­mi­sche Weiter­bil­dungs­mög­lich­kei­ten geschaf­fen werden.

Außer­dem spricht sich Volt dafür aus, die Notruf­num­mern 112 und 116 117 mit Kranken­häu­sern und ärztli­chem Notdienst durch digitale Lösun­gen mitein­an­der zu verknüp­fen. Und die Notfall­ver­sor­gung selbst soll durch Teleme­di­zin eine Unter­stüt­zung erfah­ren.

4. Arznei­mit­tel­ver­sor­gung

Volt will, dass die Arznei­mit­tel­pro­duk­tion wieder zurück nach Europa verlegt wird, um Liefer­eng­pässe zu vermei­den. Um Arznei­mit­tel­ver­schie­bun­gen zu verhin­dern, sollen Preis­ge­fälle inner­halb Europas angegli­chen werden. Des Weite­ren soll die abgege­be­nen Medika­men­ten­men­gen den tatsäch­li­chen Bedarf angepasst werden, um Überver­brauch und Umwelt­be­las­tung zu reduzie­ren.

Weiter­hin sieht das Wahlpro­gramm von Volt die Regulie­rung von Werbung und Rabat­ten sowie neue Vergütungsmodelle für Apothe­ken vor.

5. Aus- und Weiter­bil­dung

Die Partei beabsich­tigt, einheit­li­che Aus- und Weiter­bil­dungs­struk­tu­ren in den Heilbe­ru­fen zu schaf­fen. Außer­dem sollen die Ausbil­dungs- und Prüfungsverordnungen refor­miert und inter­dis­zi­pli­näre Lernein­hei­ten in die Ausbil­dung aller Gesund­heits­be­rufe integriert werden. Darüber hinaus soll die Akade­mi­sie­rung ausge­baut werden, um die Forschung zu stärken und eine inter­na­tio­nale Vergleich­bar­keit zu gewähr­leis­ten.

Das Wahlpro­gramm sieht des Weite­ren die Gestal­tung der Weiter­bil­dungs­fi­nan­zie­rung nach dem Vorbild der ärztli­chen Weiter­bil­dung vor. Klini­ken mit Ausbil­dungs- und Weiter­bil­dungs­plät­zen sollen eine höhere Vergü­tung erhal­ten und für Weiter­bil­dungs­kan­di­die­rende in statio­nä­ren Einrich­tun­gen sollen Planstel­len geschaf­fen werden.

6. Bürokra­tie­ab­bau

Volt spricht sich für einheit­li­che Dokumen­ta­ti­ons­stan­dards aus: So soll eine standar­di­sierte Ablage­struk­tur (zum Beispiel KDL) im Rahmen der ePA-Umset­zung eingeführt werden.

