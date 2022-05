Das Bundesverfassungsgericht hat die einrichtungsbezogene Impfpflicht für verfassungsgemäß erklärt. Entsprechende Klagen von betroffenen Pflegekräften wurden damit verworfen. Was bedeutet das für die Beschäftigten in der Branche? Ein Insider gibt Auskunft.

Dr. Jan Basche führt meh­re­re ambu­lan­te Pfle­ge­diens­te in Ber­lin Bild: Pri­vat

Rechts­de­pe­sche: Das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt hat gera­de die ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht für ver­fas­sungs­ge­mäß erklärt und damit ent­spre­chen­de Kla­gen von betrof­fe­nen Pfle­ge­kräf­ten ver­wor­fen. Sie füh­ren meh­re­re ambu­lan­te Pfle­ge­diens­te in Ber­lin. Wie kommt das bei Ihren Mit­ar­bei­te­rin­nen an?

Basche: Für mei­ne Mit­ar­bei­te­rin­nen ist die­se Ent­schei­dung des Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts eine Ohr­fei­ge. Sie emp­fin­den das Urteil als igno­rant und wis­sen aus eige­ner Erfah­rung, dass es auch fach­lich falsch ist. Das Gericht ist offen­sicht­lich von einer inzwi­schen ver­al­te­ten Daten­la­ge aus­ge­gan­gen, näm­lich von jener zur Zeit der Kla­ge­er­he­bung. Inzwi­schen ist längst klar, dass die Imp­fung nicht zu einer ste­ri­li­sie­ren­den Immu­ni­sie­rung führt. Sie schützt zwar zuver­läs­sig vor schwe­ren Krank­heits­ver­läu­fen, aber sie ver­hin­dert eben weder, sich selbst anzu­ste­cken, noch ande­re anzustecken.

Rechts­de­pe­sche: Und wie ste­hen Sie per­sön­lich zu dem Urteil?

Basche: Ich bin ein Befür­wor­ter der Gewal­ten­tei­lung. Umso erschüt­tern­der emp­fin­de ich es, dass sich das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt, des­sen wich­tigs­te Auf­ga­be ja ist, bei Bedarf Kor­rek­tiv des Gesetz­ge­bers zu sein, hier erneut als Total­aus­fall erweist. Das Gericht hät­te bezüg­lich der Ein­rich­tungs­be­zo­ge­nen Impf­pflicht noch nicht ein­mal in die Ange­mes­sen­heits­prü­fung ein­stei­gen müs­sen, da die Imp­fung für ihren vor­geb­li­chen Zweck, näm­lich den Schutz beson­ders vul­nerabler Bevöl­ke­rungs­grup­pen, offen­sicht­lich nicht geeig­net ist, also schon bei der Geeig­net­heits­prü­fung durchfällt.

Das Gericht wirkt mit sol­chen Urtei­len auf die Betrof­fe­nen nur noch als Erfül­lungs­ge­hil­fe der Staats­rä­son. Wenn aber sowohl die Drit­te Gewalt, näm­lich die Gerichts­bar­keit, als auch die Vier­te Gewalt, näm­lich die Medi­en, als Kor­rek­ti­ve weit­ge­hend aus­fal­len, ist es kein Wun­der, dass sich immer mehr Men­schen außer­de­mo­kra­ti­schen Pro­test­for­men anschlie­ßen und sich auf unge­fil­ter­ten Pro­pa­gan­da­ka­nä­len enga­gie­ren. Das ist Gift für das Gemein­we­sen, und mir macht Sor­ge, dass unser höchs­tes Gericht offen­bar jedes Gespür für die­se Risi­ken ver­lo­ren hat.

Rechts­de­pe­sche: Hat das Urteil des Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts für Sie auch ganz prak­ti­sche Konsequenzen?

Basche: Natür­lich! Und die­se Kon­se­quen­zen sind allen bekannt, die sich wirk­lich für Pfle­ge inter­es­sie­ren. Die Per­so­nal­de­cke der Pfle­ge ist nicht „auf Kan­te genäht“, wie ich es immer wie­der lese und höre. Die Per­so­nal­de­cke der Pfle­ge ist längst geris­sen. Ich selbst muss jeden Tag Anfra­gen von Pfle­ge­be­dürf­ti­gen, von Betreu­ern, von Kran­ken­häu­sern ableh­nen, weil es nicht genug Per­so­nal für all die­se Anfra­gen gibt. Wer davon spricht, es wären doch nur 5 Pro­zent der Pfle­ge­kräf­te nicht geimpft, hat offen­sicht­lich kei­ne Ahnung davon, was der Weg­fall von 5 Pro­zent bedeu­tet, wenn es 0 Pro­zent Reser­ven gibt.

Rechts­de­pe­sche: Wie geht es jetzt wei­ter für Sie und Ihre Mitarbeiterinnen?

Basche: Das Urteil wird neben den bereits genann­ten noch wei­te­re prak­ti­sche Kon­se­quen­zen für das Ver­hält­nis zwi­schen Pfle­ge­kräf­ten und Pfle­ge­be­dürf­ti­gen haben. Die­se Kon­se­quen­zen hat das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt offen­sicht­lich nicht ein­mal in Erwä­gung gezo­gen. Wir erle­ben in der ambu­lan­ten Pfle­ge die Risi­ken näm­lich unter umge­kehr­ten Vor­zei­chen: bei uns sind es immer wie­der nicht Pfle­ge­kräf­te, die Pfle­ge­be­dürf­ti­ge anste­cken, son­dern umge­kehrt Pfle­ge­be­dürf­ti­ge, die Pfle­ge­kräf­te anste­cken. Das lässt sich auch mit den bes­ten Schutz­maß­nah­men nur schwer ver­hin­dern: Wir wis­sen nicht, was die Pfle­ge­be­dürf­ti­gen in ihrer Frei­zeit tun, mit wem sie sich tref­fen, ob sie sich durch Mas­ken schüt­zen oder nicht.

Und das ist gut so: das nennt sich Pri­vat­sphä­re, und hier geht es letzt­lich immer auch um Selbst­ver­ant­wor­tung. Aber in der Kör­per­pfle­ge kommt man sich nun ein­mal so nahe wie beim Sex.

Rechts­de­pe­sche: Die­ses Ein­for­dern von Selbst­ver­ant­wor­tung geht ver­mut­lich nicht ohne Kon­flik­te ab?

Basche: Natür­lich nicht. Vie­le Pfle­ge­be­dürf­ti­ge erklä­ren uns, „dass Coro­na vor­bei ist“. Wir müs­sen aber von unse­ren Pfle­ge­be­dürf­ti­gen ein­for­dern, dass sie wei­ter Mund­schutz tra­gen, wäh­rend wir sie ver­sor­gen. Und das dür­fen wir auch erwar­ten. Das ist geleb­te Soli­da­ri­tät: Jede Mit­ar­bei­te­rin, die aus­fällt, weil sie von einem Pfle­ge­be­dürf­ti­gen ange­steckt wur­de, fällt in der Ver­sor­gung vie­ler, vie­ler ande­re Pfle­ge­be­dürf­ti­ger aus.

Genau­so ist die Imp­fung geleb­te Selbst­ver­ant­wor­tung. Wer sich imp­fen lässt, tut das für sich selbst, um schwe­ren Krank­heits­ver­läu­fen vor­zu­beu­gen. Er tut das nicht für ande­re. Das ist den Pfle­ge­kräf­ten sehr wohl bewusst, offen­bar aber nicht dem Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt. Und des­halb ist die Ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht aus Sicht der Pfle­ge­kräf­te nicht nur unge­recht und fach­lich von ges­tern, son­dern eine Zumutung.

Rechts­de­pe­sche: Vie­len Dank für das Gespräch!

Das Inter­view führ­te Ver­le­ger Prof. Dr. Vol­ker Großkopf.