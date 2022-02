Die im Dezem­ber 2021 beschlos­se­ne Impf­pflicht für Beschäf­tig­te in Ein­rich­tun­gen oder Unter­neh­men des Gesund­heits­we­sens und der Pfle­ge kann aus ver­fas­sungs­recht­li­cher Sicht zunächst wie geplant kom­men. Das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt in Karls­ru­he hat einen Eil­an­trag gegen die geplan­te Impf­pflicht im Pfle­ge- und Gesund­heits­we­sen abge­lehnt. Im Haupt­sa­che­ver­fah­ren wer­den die Ver­fas­sungs­rich­ter sich jedoch noch genau­er mit der Impf­pflicht in Gesund­heit und Pfle­ge beschäf­ti­gen. Gegen die bran­chen­be­zo­ge­ne Impf­pflicht waren 74 Ver­fas­sungs­be­schwer­den ein­ge­gan­gen, ein­ge­reicht von ins­ge­samt rund 300 Klageführenden.

Die Rege­lung sieht vor, dass in den im Infek­ti­ons­schutz­ge­setz benann­ten Ein­rich­tun­gen oder Unter­neh­men des Gesund­heits­we­sens und der Pfle­ge täti­ge Per­so­nen ab dem 15. März geimpft oder gene­sen sein müs­sen. Bis zu die­sem Stich­tag müs­sen die Beschäf­tig­ten einen ent­spre­chen­den Nach­weis erbrin­gen. Machen sie dies nicht, müs­sen die Ein­rich­tun­gen die betref­fen­den Per­so­nen dem Gesund­heits­amt mel­den. Die­ses ent­schei­det dann über wei­te­re Schrit­te, die bis zu einem Betre­tungs­ver­bot für die Arbeits­stel­le rei­chen knnen. Neu in einer Ein­rich­tung anfan­gen­de Beschäf­tig­te brau­chen ab 16. März einen sol­chen Nach­weis von vornherein.

Bundesverfassungsgericht: Mögliche Nachteile einer Vollzugs-Aussetzung überwiegen

In ihrer Ent­schei­dung haben die Rich­ter zwei ver­schie­de­ne Sze­na­ri­en gegen­ein­an­der abge­wo­gen: einer­seits, wenn die einst­wei­li­ge Anord­nung auf Aus­set­zung nicht ergin­ge und die Ver­fas­sungs­be­schwer­de im Haupt­sa­che­ver­fah­ren Erfolg hät­te; ande­rer­seits der ent­ge­gen­ge­setz­te Fall, wenn die einst­wei­li­ge Anord­nung getrof­fen wür­de, aber die Ver­fas­sungs­be­schwer­de im Haupt­sa­che­ver­fah­ren erfolg­los blie­be. Die Nach­tei­le, wenn die Impf­pflicht nicht ein­ge­führt wür­de, über­wö­gen die Nach­tei­le durch eine Impf­pflicht, die sich letzt­lich als ver­fas­sungs­wid­rig erwie­se. Das Aus­blei­ben einer Imp­fung des Pfle­ge­per­so­nals sei schwer­wie­gen­der als die Kon­se­quen­zen für die nun zu imp­fen­den Beschäf­tig­ten. Denn: „Schwer­wie­gen­de Neben­wir­kun­gen oder gra­vie­ren­de Fol­gen, die über die durch die Ver­ab­rei­chung des Impf­stof­fes indu­zier­te Immun­ant­wort hin­aus­ge­hen, sind nach der­zei­ti­gem Kennt­nis­stand sehr sel­ten“, heißt es in der Mit­tei­lung des Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts.

Der Grü­nen-Gesund­heits­ex­per­te Janosch Dah­men begrüß­te die Ent­schei­dung der Karls­ru­her Rich­ter. „Jetzt gilt es, die Impf­pflicht für Pfle­ge- und Gesund­heits­per­so­nal bun­des­weit ab Mit­te März umzu­set­zen“, so der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te zur Deut­schen Pres­se-Agen­tur (dpa). Damit bezieht er sich auch auf die Ent­schei­dung von Bay­erns Minis­ter­prä­si­den­ten Mar­kus Söder (CSU), die beschlos­se­ne Impf­pflicht für Pfle­ge­kräf­te in sei­nem Bun­des­land zunächst nicht anzu­wen­den.

Debatte um allgemeine Impfpflicht: Ampel-Abgeordnete und Union legen neue Modelle vor

In der Debat­te um eine all­ge­mei­ne Impf­pflicht – nicht nur für Gesund­heit und Pfle­ge, son­dern für alle Berei­che der Gesell­schaft – hat die Uni­on unter­des­sen einen neu­en Vor­schlag ins Spiel gebracht. Dem­nach soll es einen Mecha­nis­mus geben, ab wann eine Impf­pflicht ein­zu­füh­ren sei. Als Ent­schei­dungs­kri­te­ri­en hier­über nennt der Antrag ers­tens die vor­aus­sicht­li­che Schwe­re der aktu­el­len Virus­va­ri­an­te, ihre Über­trag­bar­keit sowie den Umfang der Immu­ni­tät der Bevöl­ke­rung. Nach­ein­an­der drei Stu­fen wür­de der impf­pflich­ti­ge Per­so­nen­kreis umfas­sen: zunächst alle ab 60 Jah­ren, schließ­lich ab 50, in der drit­ten Stu­fe Beschäf­tig­te der kri­ti­schen Infra­struk­tur sowie Mit­ar­bei­ter in Schu­len und Kin­der­gär­ten – unab­hän­gig von ihrem Alter. Der Bun­des­tag kön­ne per Beschluss – ver­gleich­bar dem Pro­ze­de­re über die „epi­de­mi­sche Not­la­ge natio­na­ler Trag­wei­te“ – den Mecha­nis­mus in Gang set­zen und auch wie­der aufheben.

Als Grün­de nennt die Uni­on zum einen die hohe Über­trag­bar­keit der Omi­kron-Virus­va­ri­an­te trotz Imp­fung, der bereits nahen­de Höhe­punkt der aktu­el­len Wel­le, sowie die damit ver­bun­de­ne feh­len­de Beein­fluss­bar­keit des Ver­laufs durch eine Impf­pflicht. Jene wür­de ange­sichts der vor­ge­nann­ten Fak­ten beson­ders begründungsbedürftig.

Wäh­rend­des­sen haben sie­ben Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te von SPD, Grü­nen und FDP einen aus­ge­ar­bei­te­ten Ent­wurf für ein „Gesetz zur Auf­klä­rung, Bera­tung und Imp­fung aller Voll­jäh­ri­gen“ vor­ge­legt. Dem­nach sol­len in einem ers­ten Schritt die Kran­ken­kas­sen ihre Ver­si­cher­ten bis zum 15. Mai mit Infor­ma­ti­ons­ma­te­ri­al rund um die Imp­fung kon­tak­tie­ren. Ab 1. Okto­ber grif­fe dann die Impf­pflicht für alle Per­so­nen ab 18 Jah­ren mit drei Imp­fun­gen. Aus­nah­men gäbe es nur für Per­so­nen, die aus medi­zi­ni­schen Grün­den nicht geimpft wer­den kön­nen, sowie für Frau­en am Anfang ihrer Schwan­ger­schaft. Ein wei­te­res Modell, haupt­säch­lich getra­gen von FDP-Abge­ord­ne­ten, sieht eine Impf­pflicht für Per­so­nen ab 50 Jah­ren vor, soll­te eine noch zu defi­nie­ren­de Min­dest-Impf­quo­te in die­ser Alters­grup­pe nicht erreicht wer­den. Geplant ist, die Abstim­mung im Bun­des­tag „frei­zu­ge­ben“ – ohne den sonst de fac­to übli­chen „Frak­ti­ons­zwang“.