Die Coronapandemie verlangt vor allem auch Pflegekräften viel ab. Überstunden, Extraschichten und die Angst vor einer Infektion kratzen an der psychischen Gesundheit. Gut, dass die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) da an ihre Versicherten denkt und Extra-Coachings sowie Krisenintervention anbietet.

Burnout-Gefahr: Pflegekräften in Not wird geholfen

Kri­sen­in­ter­ven­ti­on: Nicht nur die BGW bie­tet Pfle­ge­kräf­ten Hil­fe bei psy­chi­schen Pro­ble­men, um Bur­nouts zu vermeiden

Alle bei der BGW Ver­si­cher­ten, „die durch die beson­de­ren Bedin­gun­gen am Arbeits­platz im Zuge der Coro­na-Pan­de­mie in eine psy­chi­sche Kri­sen­si­tua­ti­on kom­men“ kön­nen jetzt kos­ten­los eine tele­fo­ni­sche Bera­tung durch aus­ge­bil­de­te Psy­cho­the­ra­peu­ten in Anspruch neh­men, um sich vor einem Bur­nout zu schüt­zen. Aller­dings maxi­mal fünf Ter­mi­ne je 50 Minu­ten. Dem­entspre­chend ist das Ange­bot nicht als Ersatz für eine regu­lä­re Psy­cho­the­ra­pie zu ver­ste­hen, son­dern als Maß­nah­me der Früh- und Kri­sen­in­ter­ven­ti­on. Ver­schwie­gen­heit gegen­über dem Arbeit­ge­ber wird garan­tiert. Auch führt die Inan­spruch­nah­me zu kei­nen Akten­ver­mer­ken bei der BGW.

Beson­de­re Situa­tio­nen wür­den auch beson­de­re Maß­nah­men erfor­dern, sagt die BGW: „Beschäf­tig­te in den ver­schie­de­nen Berei­chen von Gesund­heits­dienst und Wohl­fahrts­pfle­ge kön­nen durch die Pan­de­mie und die Bewäl­ti­gung ihrer Fol­gen in psy­chisch sehr belas­ten­de Situa­tio­nen gera­ten. Wer täg­lich mit Men­schen in Kon­takt kommt, die poten­zi­ell infek­ti­ös sind, sich am Arbeits­platz infi­ziert, im Team mit Erkran­kun­gen kon­fron­tiert ist oder Per­so­nen mit teil­wei­se schwe­ren Krank­heits­ver­läu­fen behan­delt und betreut, gerät oft psy­chisch unter Druck.“

Doch oft wür­den Beschäf­tig­te im Gesund­heits­we­sen wei­ter „funk­tio­nie­ren“, das Über­schrei­ten ihrer Belas­tungs­gren­zen nicht erken­nen und auf einen Bur­nout zusteu­ern. Hier­für hat die BGW eine Sei­te mit Tipps und gesund­heit­li­chen Hin­wei­sen für mehr Selbst­acht­sam­keit angelegt.

Psychische Belastung: Coachings auch für Führungskräfte

Auch für Füh­rungs­kräf­te hat die BGW Hand­lungs­be­darf erkannt. Die­se müs­sen nicht nur an sich den­ken und mit der zusätz­li­chen Belas­tung durch die Pan­de­mie umge­hen, son­dern auch Teams durch die­se Kri­se füh­ren. Sie wer­den nun sei­tens der BGW durch pro­fes­sio­nel­le Coa­chings unter­stützt. Mit maxi­mal fünf Sit­zun­gen je 90 Minu­ten, tele­fo­nisch oder per Videochat.

Neben der per­sön­li­chen Befind­lich­keit sol­len dabei vor allem fol­gen­de Fra­gen bespro­chen werden:

Mit wel­chen Mit­teln schaf­fe ich es als Füh­rungs­kraft, mei­ne Mit­ar­bei­ten­den zu stüt­zen, zu stär­ken und zu moti­vie­ren, wenn die Kri­se län­ger anhält, um Bur­nouts zu vermeiden?

Auf wel­che Wei­se begeg­ne ich den teils her­aus­for­dern­den Ansprü­chen und Erwar­tun­gen von Pati­en­ten, Kli­en­ten, Kund­schaft oder Ange­hö­ri­gen pro­fes­sio­nell – und blei­be dabei trotz­dem gelassen?

Wie blei­be ich – in Zei­ten von pan­de­mie­be­ding­ter Unge­wiss­heit und stän­di­ger Ver­än­de­rung der Umge­bungs­va­ria­blen – wei­ter­hin ent­schei­dungs- und handlungsfähig?

Dane­ben macht die BGW auch dar­auf auf­merk­sam, dass man sich bei Extrem­ereig­nis­sen sofort an sie wen­den kann und soll­te. Nicht nur wie all­ge­mein bekannt bei Unfäl­len, son­dern auch bei trau­ma­ti­sie­ren­den Vor­fäl­len, wie Gewalt, schwe­rem Mob­bing oder sexu­el­len Über­grif­fen. Denn, so die BGW: „Ver­ur­sacht ein äuße­res Ereig­nis wäh­rend der beruf­li­chen Tätig­keit einen kör­per­li­chen Scha­den oder eine see­li­sche Erkran­kung, ist es ver­si­che­rungs­recht­lich ein Arbeits­un­fall.“ Dabei soll­te man sich auch nicht dar­auf ver­las­sen, dass der Arbeit­ge­ber Mel­dung bei der Berufs­ge­nos­sen­schaft macht.

Wer Fra­gen zu den Hilfs­an­ge­bo­ten der BGW hat kann sich bei der Tele­fon-Hot­line unter (040) 20207–1880 mel­den. Die­se ist Mon­tag bis Don­ners­tag von 7:30 bis 16:00 Uhr erreich­bar, frei­tags nur bis 14:00 Uhr.

Krisenintervention: Weitere Hilfsangebote für Pflegekräfte

Wäh­rend die oben genann­ten Ange­bo­te zur Kri­sen­in­ter­ven­ti­on nur Beschäf­tig­ten bei BGW-Mit­glieds­un­ter­neh­men und ‑ein­rich­tun­gen zur Ver­fü­gung ste­hen, gibt es wei­te­re Ange­bo­te, die für alle Pfle­ge­kräf­te nutz­bar sind:

So bie­ten auch DBfK und BPtK gemein­sam eine kos­ten­lo­se 30-minü­ti­ge tele­fo­ni­sche Bera­tung an.

Und der vdek hat ein Sofort­pro­gramm zur Gesund­heits­för­de­rung für Beschäf­tig­te in Kran­ken­häu­sern und sta­tio­nä­ren Pfle­ge­hei­men aufgelegt.

Nicht nur Pfle­ge­kräf­ten steht rund um die Uhr die kos­ten­lo­se Bera­tung der Tele­fon­seel­sor­ge zur Ver­fü­gung unter (0800) 111 0 111.

zur Ver­fü­gung unter Bei aku­ten psy­chi­schen Kri­sen­si­tua­tio­nen emp­fiehlt sich, den ärzt­li­chen Bereit­schafts­dienst unter 116 117 zu kontaktieren.

zu kontaktieren. Wenn Leib und Leben des Betrof­fe­nen oder Drit­ter gefähr­det ist, soll­te nicht gezö­gert wer­den, unter 112 den Ret­tungs­dienst anzuwählen.

Wer hel­fen will, den Zustand der Pfle­ge ans Licht zu brin­gen, kann auch an der gro­ßen Zufrie­den­heits­um­fra­ge für das Gesund­heits­we­sen teil­neh­men. Die Rechts­de­pe­sche wird die Ergeb­nis­se der Umfra­ge aus­wer­ten und mit Ent­schei­dern in Poli­tik und Gesund­heits­we­sen dis­ku­tie­ren. Ziel ist es, auch die Ursa­chen kla­rer zu ermit­teln, wes­halb so vie­le Mit­ar­bei­ter in der Pfle­ge von Bur­nout bedroht sind.