Das Burnout-Symptom ist seit 1974 bekannt. Es wurde das erste Mal an Menschen in Sozialberufen diagnostiziert. Heute, fast ein halbes Jahrhundert später, sind Pflegekräfte immer noch überdurchschnittlich häufig von dieser Krankheit betroffen.

Bur­nout: tota­le Erschöp­fung, alles scheint auf ein­mal aus­weg­los zu sein Foto: Alex­an­der Meyer-Köring

Ach­tung: Die­ser Arti­kel ersetzt kei­ne fach­me­di­zi­ni­sche Dia­gno­se. Bei Ver­dacht auf einen Bur­nout soll­ten Sie zeit­nah einen Fach­arzt aufsuchen.

Fakt #1 Burnout: Definition und Abgrenzung

Als Bur­nout bezeich­net man einen Zustand tie­fer kör­per­li­cher und emo­tio­na­ler Erschöp­fung. Oft spricht man auch vom „aus­ge­brannt sein“, daher kommt auch der Name (engl. to burn out = aus­bren­nen). Obwohl der Bur­nout all­ge­mein bekannt ist, gibt es nach wie vor kei­ne ein­deu­ti­ge Defi­ni­ti­on. In der Sym­pto­ma­tik bestehen Über­schnei­dun­gen mit dem Krank­heits­bild der Depres­si­on, das wir hier schon ein­mal vor­ge­stellt haben. Im Unter­schied zur Depres­si­on wird aber beim Bur­nout eine Über­for­de­rung im beruf­li­chen oder pri­va­ten Bereich als Ursa­che ange­nom­men, wäh­rend Depres­sio­nen durch unter­schied­li­che Fak­to­ren ver­ur­sacht werden.

Fakt #2 Burnout: Symptome

Die Sym­pto­ma­tik beim Bur­nout ist sehr indi­vi­du­ell. Bei den meis­ten Pati­en­ten tre­ten aber fol­gen­de Haupt­sym­pto­me auf:

- Müdig­keit, Erschöp­fung, „aus­ge­brannt sein“: Die Betrof­fe­nen füh­len sich immer häu­fi­ger see­lisch und kör­per­lich erschöpft. Sie haben das Gefühl, nicht mehr abschal­ten zu können.

- Zynis­mus, Nega­ti­vi­tät: Eine anfäng­li­che Begeis­te­rung für die Arbeit weicht immer mehr dem Des­in­ter­es­se. Das Ver­hal­ten gegen­über Kol­le­gen und Pati­en­ten wird gleich­gül­tig bis aggres­siv. Pro­ble­me im Arbeits­all­tag wer­den zynisch kom­men­tiert, Ver­än­de­run­gen wer­den abgelehnt.

- redu­zier­te Leis­tungs­fä­hig­keit: Betrof­fe­ne Men­schen lei­den zuneh­mend unter Kon­zen­tra­ti­ons­pro­ble­men und Ver­gess­lich­keit. Sie haben Pro­ble­me, Ent­schei­dun­gen zu tref­fen und sind wenig krea­tiv bei kom­ple­xen Aufgaben.

Dazu kom­men in vie­len Fäl­len auch psy­cho­so­ma­ti­sche Sym­pto­me wie Schlaf­pro­ble­me, Mus­kel­ver­span­nun­gen, Rücken­schmer­zen oder erhöh­ter Blut­druck. Das Fata­le dar­an: Vie­le Betrof­fe­ne sehen die kör­per­li­chen Beschwer­den als Aus­lö­ser und kon­zen­trie­ren sich dar­auf, ihre Rücken­schmer­zen zu behan­deln. So wird das zugrun­de­lie­gen­de Bur­nout-Syn­drom nicht erkannt und kann sich dadurch verschlimmern.

Fakt #3 Burnout: Ursachen und Risikofaktoren

Bei den Ursa­chen und Risi­ko­fak­to­ren für einen Bur­nout muss man zwi­schen inne­ren – also per­sön­li­chen – und äuße­ren Fak­to­ren unter­schei­den. Grund­sätz­lich las­sen sich bei Men­schen, die sich als aus­ge­brannt erle­ben, Gemein­sam­kei­ten fest­stel­len: Vie­le Betrof­fe­ne iden­ti­fi­zie­ren sich stark mit ihrem Beruf und enga­gie­ren sich zunächst über­durch­schnitt­lich. Sie nei­gen dazu, sich hohe Zie­le zu set­zen und erwar­ten dafür Aner­ken­nung. Vie­le zei­gen auch eine Ten­denz, zu vie­le Auf­ga­ben zu übernehmen.

Aber die Ursa­chen sind nicht nur per­sön­lich begrün­det. Bei den äuße­ren Fak­to­ren spielt feh­len­de Auto­no­mie ein gro­ße Rol­le: Wer kaum selbst ent­schei­den kann, stark büro­kra­tisch regle­men­tiert ist und Kon­flik­te zwi­schen eige­nen Wer­ten und den Vor­ga­ben des Arbeit­ge­bers erlebt, hat ein erhöh­tes Risi­ko. Auch Arbeits­über­las­tung und unge­nü­gen­de Ver­gü­tung sind star­ke Auslöser.

Fakt #4 Burnout: Besondere Risikofaktoren in der Pflege

Pfle­ge­kräf­te gehö­ren seit Jah­ren zu den Top-Risi­ko­grup­pen: In einer Umfra­ge unter AOK-Mit­glie­dern zu Berufs­grup­pen mit den meis­ten Fehl­ta­gen auf­grund von Burn-out-Erkran­kun­gen (2018) sind unter den 10 am häu­figs­ten genann­ten Grup­pen die Plät­ze drei, fünf, sie­ben, acht und neun von unter­schied­li­chen Pfle­ge­be­rei­chen besetzt. Am meis­ten gefähr­det ist dem­nach Per­so­nal in der Alten­pfle­ge.

Über­ra­schend ist das nicht: Vie­le der oben genann­ten Risi­ko­fak­to­ren tref­fen über­durch­schnitt­lich stark auf Pfle­ge­kräf­te zu. Hohe Belas­tung – sowohl durch Schicht­dienst als auch durch zu wenig Per­so­nal –, unzu­rei­chen­de Ver­gü­tung und wenig öffent­li­che Aner­ken­nung sind lei­der eher die Regel als die Aus­nah­me für vie­le Men­schen in Pflegeberufen.

Gleich­zei­tig sind vie­le Vor­beu­ge-Maß­nah­men gera­de in der Pfle­ge fast unmög­lich umzu­set­zen. So fin­det man im Inter­net oft die Emp­feh­lung, Über­stun­den zu redu­zie­ren oder ganz zu ver­mei­den, mit dem Arbeit­ge­ber fle­xi­ble Arbeits­zei­ten aus­zu­han­deln und sich regel­mä­ßi­ge Pau­sen zu gön­nen. Wenn jedoch die Ein­rich­tung chro­nisch unter­be­setzt ist, las­sen sich die­se Tipps nicht so leicht realisieren.

Fakt #5 Burnout: Behandlung und Prävention

Prä­ven­ti­on spielt beim The­ma Bur­nout eine gro­ße Rol­le. Posi­tiv kön­nen sich hier fol­gen­de Fak­to­ren auswirken:

- Selbst­be­stimm­tes Arbei­ten: Mehr Ent­schei­dungs­frei­heit macht zufriedener.

- Gutes Zeit­ma­nage­ment: Die rich­ti­ge Stra­te­gie hilft, sich nicht zu verzetteln.

- Nein sagen kön­nen: Auch wenn es schwer fällt.

- Erwar­tungs­ma­nage­ment: Wer rea­lis­ti­sche Erwar­tun­gen hat, wird sel­te­ner enttäuscht.

- Auf Work-Life-Balan­ce ach­ten: Men­schen, die sich nicht über­mä­ßig mit dem Job iden­ti­fi­zie­ren, haben ein gerin­ge­res Risiko.

Wie im letz­ten Absatz schon ange­spro­chen, ist beson­ders bei Pfle­ge­kräf­ten das Arbeits­um­feld nicht immer ide­al. Des­halb ist es gera­de für sie wich­tig, sich außer­halb der Arbeit Ent­span­nungs­rou­ti­nen zu suchen. Ein sta­bi­les sozia­les Umfeld – das nicht nur aus Kol­le­gen bestehen soll­te – kann Rück­halt bie­ten. Hilf­reich sind auch Ent­span­nungs­tech­ni­ken wie zum Bei­spiel die pro­gres­si­ve Mus­kel­ent­span­nung nach Jacob­son.

Ist der Bur­nout ein­mal da, kann oft nur eine The­ra­pie helfen.

Bewährt hat sich beson­ders die kogni­ti­ve Ver­hal­tens­the­ra­pie, bei der durch eine Ana­ly­se und Ver­än­de­rung des eige­nen Ver­hal­tens gesund­heits­för­dern­de Denk- und Hand­lungs­mus­ter erlernt wer­den sol­len. Vie­le Kli­ni­ken und Coa­ches bie­ten auch spe­zi­el­le Bur­nout-Pro­gram­me an.