Zwei Corona-Jahre belasten besonders die Intensiv-Pflegekräfte, gefühlt bereits länger als zwei Jahre. Gerade startet das dritte Corona-Jahr und um den gesellschaftlichen und politischen Umgang damit wird weiterhin gestritten. Für diejenigen, die an Intensivbetten mit ebenso erschöpften Kolleginnen und Kollegen arbeiten, eher nicht die zentrale Frage. Da geht es eher darum: „Wie kann ich das noch weiter durchstehen? Wo gibt es Hilfe für uns in dieser Dauerbelastung?“

Eine ers­te Hil­fe – sich gegen­sei­tig unter­stüt­zen in der Peer-Group

Dauerstress: Konkrete Hilfe in der aktuellen Belastungssituation

Eini­ge Kran­ken­haus­lei­tun­gen haben inzwi­schen reagiert. Es gibt inzwi­schen mehr inter­ne Hil­fe-Teams, häu­fig auf dem Peer-to-Peer-Prin­zip auf­ge­baut. Pfle­ge­kräf­te bie­ten Kol­le­gen und Kol­le­gin­nen schnel­le, prak­ti­sche Unter­stüt­zung vor Ort und hel­fen, Kri­sen zu lösen oder zumin­dest zu lin­dern. Jah­re­lan­ge Erfah­rung in der Kri­sen­in­ter­ven­ti­on für Pfle­ge­kräf­te gibt es zum Bei­spiel an der Uni­ver­si­täts­kli­nik Bonn. Den­noch betrifft die neue, so bezeich­ne­te „Covid-Klar­heit“, die Arbeit­neh­mer zur Auf­ga­be ihres bis­he­ri­gen Berufs­fel­des bewegt, beson­ders auch die Pfle­ge-Beru­fe. Wich­tig wäre es, um den Per­so­nal­man­gel in den Kli­ni­ken nicht wei­ter zu ver­stär­ken, die Mit­ar­bei­ter­bin­dung durch kon­kre­te, kurz­fris­ti­ge Hilfs­an­ge­bo­te in Kri­sen­si­tua­tio­nen zu unterstützen.

Ausbau von niederschwelliger Unterstützung für Intensivpersonal dringend geraten

Die Deut­sche Inter­dis­zi­pli­nä­re Ver­ei­ni­gung für Inten­siv­me­di­zin und Not­fall­me­di­zin (DIVI) stell­te bereits zu Beginn der Pan­de­mie 2020 fest, dass es in den meis­ten deut­schen Kran­ken­häu­sern und selbst an Uni­klin­ken fehlt an einem „kurz­fris­ti­gen, nied­rig­schwel­li­gen Unter­stüt­zungs­an­ge­bot – zum Bei­spiel durch geschul­te Kol­le­gen“ in die­ser beson­de­ren Belas­tungs­si­tua­ti­on oder nach außer­ge­wöhn­li­chen kri­ti­schen Ereig­nis­sen. Das inter­dis­zi­pli­nä­re „Netz­werk zur Kri­sen­in­ter­ven­ti­on in Kli­ni­ken“ stell­te fest:„Den Bedarf sehen wir überall.“

Erste Selbsteinschätzung des eigenen Stresslevels per Onlinetest

Auf der Sei­te des Ver­eins PSU fin­det man eine ers­te Hil­fe, wenn es sol­che Ange­bo­te des eige­nen Arbeit­ge­bers nicht gibt. Hilf­reich für eine ers­te Ein­schät­zung des eige­nen Stress­le­vels kann ein anony­mer Selbst­test auf der Sei­te der PSU sein: https://psu-helpline.de/selbsttest/

Der gemein­nüt­zi­ge Ver­ein Psy­cho­so­zia­le Unter­stüt­zung (PSU) bie­tet Kol­le­gen und Kol­le­gin­nen Gesprächs­part­ner/-innen mit ähn­li­chem Erfah­rungs­hin­ter­grund und Ver­ständ­nis für die beson­de­re Situa­ti­on der Pfle­ge­be­ru­fe. Wer nicht tele­fo­nie­ren möch­te, der kann sich auch per Mail an den Ver­ein wenden.

Hilfe per Peer-Group vertraulich, kostenlos und direkt

Häu­fig genutzt sind jedoch wei­ter­hin vor allem die ver­trau­li­chen und anony­men Gesprä­che mit der eige­nen Peer-Group über die Tele­fon-Hot­line (geschul­te GuKs bera­ten GuKs oder auch Ärz­te bera­ten Ärz­te). Die Deut­sche Inter­dis­zi­pli­nä­re Ver­ei­ni­gung für Inten­siv und Not­fall­me­di­zin (DIVI) unter­stützt die PSU Hel­pli­ne, die hilft feh­len­de Bera­tungs­an­ge­bo­te wenigs­tens teil­wei­se abzudecken.

Kostenfreie Telefon-Hotline PSU: 0800 0 911 912, täglich von 9 bis 21 Uhr erreichbar.

Ein offe­nes Ohr und Ver­ständ­nis von Kol­le­gen und Kol­le­gin­nen, die sol­che schwie­ri­gen Pfle­ge-Situa­tio­nen schon selbst durch­lebt haben, kön­nen ers­te Hand­lungs­per­spek­ti­ven eröff­nen. Wenn gewünscht, kann auch eine Hil­fe vor Ort für eine Pfle­ge­sta­ti­on oder wei­ter­füh­ren­de Ein­zel­be­ra­tung durch Psy­cho­the­ra­peu­ten ver­mit­telt werden.

Spezielle kurze Tipps für Pflegekräfte in der Covid-19-Situation

Im Down­load-Bereich des Ver­eins PSU wur­den die all­ge­mei­nen Tipps bei Belas­tun­gen im „nor­ma­len“ Pfle­ge­all­tag ergänzt. Es gibt Fly­er mit kur­zen, prak­ti­schen Hin­wei­sen für Pfle­ge­kräf­te, Ange­hö­ri­ge von Pfle­ge­kräf­ten, wäh­rend der eige­nen Qua­ran­tä­ne und für Füh­rungs­kräf­te wäh­rend der Covid-19-Zeit.

Home­page PSU Hel­pli­ne – Psch­y­o­so­zia­le Unterstützung

Quel­le: avan­ti GmbH, Uta Kannengießer