Angeleitete Bewegungsübungen, Entspannung und Erlebnisse in der Natur – für bettlägerige oder mobil eingeschränkte Menschen eigentlich nicht möglich. Es sei denn, sie bekommen eine Virtual Reality-Brille mit 360-Grad Aufnahmen aufgesetzt, mit der sie all das erleben und umsetzen können. Könnte das bald Standard in jedem Pflegeheim werden?

Neuartige Technologien finden immer mehr Einzug in unsere Wohnräume und begleiten unseren Alltag. Gerade im Gesundheitssektor sieht man in den digitalen „Helferchen“ erhebliches Potenzial und erhofft sich von ihnen ein unterstützendes Angebot für bisherige ärztliche und pflegerische Behandlungsmethoden.

Speziell auf das Konzept von Virtual Reality und ihrem Gebrauch wird oftmals mit Skepsis geblickt. Schließlich brauche man sich überhaupt nicht mehr aus dem Haus bewegen, keine sozialen Kontakte mehr knüpfen oder verreisen, wenn man sich einfach eine Brille aufsetzen kann, die einem vorgibt an einem anderen Ort zu sein.

Für Menschen hingegen, die aus gesundheitlichen Gründen tatsächlich nicht mehr die Möglichkeit haben sich fortzubewegen, kann eine Virtual Reality-Brille ein echter Nutzen sein. Das dachte sich jedenfalls ein Start-up der Universität Hohenheim in Stuttgart und möchte mit der Entwicklung von Visualisierungen in Virtueller Realität für mehr Lebensqualität älterer und erkrankter Menschen sorgen.

Aus dem Krankenzimmer entfliehen können

Mit 360-Grad Aufnahmen sollen Patienten zunächst einmal an einen anderen Ort „gebracht“ werden, der sich in der Natur befindet. Zusammen mit einem Filmemacher erstellt das Team Visualisierungen, die sich beispielsweise im Wald, auf einer Wiese oder an einem Berg abspielen. Darüber hinaus können über eine App angeleitete Atem-, Entspannungs- oder Bewegungsübungen ausgewählt werden. Die Technologie soll dabei vor allem eine Ergänzung der bisherigen Betreuung für Patienten sein und ihnen die Möglichkeit geben, aus den vier Wänden ihres Krankenzimmers entfliehen zu können. Verfolgt werden dabei zum einen ein therapeutischer und zum anderen ein präventiver Nutzen für die Patienten, indem durch Atem- oder Bewegungsübungen verschiedenen Erkrankungen vorgebeugt werden kann.

Bisher hat man sich bei der Anwendung vor allem auf Krebspatienten und Patienten in der Schmerztherapie konzentriert, aber auch für die Orthopädie, Palliativmedizin oder für Demenzerkrankte kommt die Technologie in Frage. Auch aus ökonomischer Perspektive wird in der Virtual Realtiy-Technologie ein Vorteil für das Gesundheitswesen gesehen, denn durch psychische Belastungen, die ein Patient durch seine Isolation erfährt, werden Behandlungserfolge oft verzögert und auf diese Weise hohe Folgekosten erzeugt.

Derzeit wird die Brille noch in Zusammenarbeit mit verschiedenen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen und in weiteren Pilotprojekten getestet. Gefördert wird das Projekt des Start-ups von dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi).