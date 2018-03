Über die Hälfte der Pflegefachkräfte in Deutschland denkt über einen Ausstieg aus dem Pflegeberuf nach. So die Ergebnisse aus dem aktuellen "Pflexit-Monitor" der Paul Hartmann AG hervor.

Laut einer Umfrage denken 54 Prozent der Pflegefachkräfte über einen Ausstieg aus ihrem Beruf nach. © Wavebreakmedia Ltd | Dreamstime.com

Aus dem erstmals durchgeführten „Pflexit-Monitor“ der Paul Hartmann AG geht hervor, dass über die Hälfte (54 Prozent) der Pflegekräfte in Deutschland darüber nachdenkt, wegen der schlechten Rahmenbedingungen aus dem Beruf auszusteigen.

Grund dafür ist vor allem der permanente Personalmangel, was 72 Prozent der Befragten bestätigten, sowie die hohe Arbeitsbelastung (57 Prozent). Auf die Frage, ob sie den gleichen Beruf nochmal wählen würden, wenn sie könnten, sagten 43 Prozent, dass sie einem anderen Job nachgehen würden. Den Beruf als Pflegefachkraft würde sogar nur etwa ein Drittel aller Befragten.

„Die öffentliche Wahrnehmung für den Pflegebereich ist derzeit sehr hoch. Zu Recht, denn die Ergebnisse der Studie zeigen deutlich, dass der Pflegeberuf in vielerlei Hinsicht aufgewertet werden muss. Die Aussage, dass Pflegekräfte die eigene Profession nicht weiterempfehlen, wird die schwierige Nachwuchsfindung verkomplizieren“, so Dr. Chima Abuba, Geschäftsführer von der Paul Hartmann AG. Zugleich, so Abuba weiter, belege der Monitor aber auch, dass fast die Hälfte aller Pflegekräfte ihren Beruf gerne ausübt – dies müsse Unerstützung finden.

Wichtig sei, dass Pflegekräfte die Anerkennung erhalten, die sie verdienen. Schließlich stellen sie bei der Gesundung der Patienten eine treibende und wichtige Kraft dar. Eine Möglichkeit liege darin, den Pflegekräften mehr Verantwortung beispielsweise in der Übertragung heilkundlicher Tätigkeiten zu übertragen. Laut dem Monitor treffe dies auch auf Zustimmung bei den Bürgern. So gaben 67 Prozent an, dass Pflegekräfte ausgewählte Kompetenzen von Ärzten übernehmen könnten, welche sie auch in ihrer Ausbildung erlernt haben. Darunter fallen zum Beispiel Infusionen oder das Ausstellen von Rezepten.

Für die Befragung im Rahmen des Pflexit-Monitors wurden insgesamt 300 Pflegekräfte befragt.