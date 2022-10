Perso­nal­bin­dung Das macht einen guten Dienst­plan aus

Für Menschen, die im Schicht­dienst arbei­ten, ist ein gut funktio­nie­ren­der Dienst­plan unabding­bar. Um seine Mitar­bei­ter zu binden, gerade in den schwe­ren Zeiten des Fachkräf­te­man­gels, lohnt sich die Inves­ti­tion in eine organi­sierte Arbeits­struk­tur um so mehr. Worauf kommt es bei einem funktio­nie­ren­den Dienst­plan an?