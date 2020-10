Während es in Deutschland immer weniger Kliniken und Patientenbetten gibt, ist die Zahl der Klinikbetten auf Intensivstationen seit 1991 um 36 Prozent gestiegen. Das ergab eine Auswertung des Statistischen Bundesamtes für die Zeit bis 2018. Die Zusatz-Kapazitäten infolge von Corona sind in diesen Zahlen also noch nicht enthalten.

Dass Deutsch­land bis­lang so ver­hält­nis­mä­ßig glimpf­lich durch die Coro­na-Pan­de­mie gekom­men ist, hat wohl auch mit die­sem Befund zu tun. Wäh­rend von 1991 bis 2018 die Zahl der Kli­nik­bet­ten ins­ge­samt zurück­ging, ist gleich­zei­tig die Zahl der Pati­en­ten­bet­ten auf Inten­siv­sta­tio­nen deut­lich gestie­gen. Die­se auf den ers­ten Blick über­ra­schen­de Ent­wick­lung teil­te das Sta­tis­ti­sche Bun­des­amt mit. 1991 gab es dem­nach noch rund 666.000 Kli­nik­bet­ten in 2.411 Kran­ken­häu­sern bun­des­weit. Dem­ge­gen­über waren es 2018 nur noch rund 498.000 Bet­ten in 1.925 Kran­ken­häu­sern – ein Rück­gang um 25 Pro­zent. Die Zahl der Bet­ten auf Inten­siv­sta­tio­nen ist dage­gen von 20.200 auf rund 27.500 gestie­gen, ein Plus von 36 Pro­zent.

Die Coro­na-Pan­de­mie, in deren Rah­men die Kapa­zi­tät an Inten­siv­bet­ten noch­mals auf­ge­stockt wur­de, ist in die­sen Zah­len natür­lich noch nicht ent­hal­ten. Vie­ler­orts ent­stan­den auch außer­halb von Kran­ken­häu­sern, bei­spiels­wei­se in Mes­se­hal­len wie in Ber­lin oder Han­no­ver, zusätz­li­che Kapa­zi­tä­ten für sta­tio­nä­re Coro­na-Pati­en­ten. Auch die Stadt Köln hat ein Not­fall­kon­zept ent­wi­ckelt, für den Fall, dass „her­kömm­li­che“ Kli­nik­bet­ten knapp wer­den: Dem­nach kann, sobald erfor­der­lich, in kur­zer Zeit­span­ne ein Coro­na-Behand­lungs­zen­trum mit 500 Pati­en­ten­bet­ten auf dem Mes­se­ge­län­de ent­ste­hen.

Nur noch ein knappes Drittel der Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft – jedoch 48 Prozent der Klinikbetten

Wie das Sta­tis­ti­sche Bun­des­amt wei­ter aus­führt, steht mit 48 Pro­zent immer noch fast jedes zwei­te Kli­nik­bett in einem öffent­lich betrie­be­nen Kran­ken­haus. Bei den Inten­siv­bet­ten ist es mit 14.600 von 27.500 Bet­ten sogar etwas mehr als die Hälf­te. Kran­ken­häu­ser in öffent­li­cher Trä­ger­schaft – etwa von Stadt, Kreis, Land oder Bund – sind meist deut­lich grö­ßer als die Kli­ni­ken pri­va­ter Kon­zer­ne oder frei­gemein­nüt­zi­ger Trä­ger wie Kir­chen, Stif­tun­gen oder Ver­ei­ne; man den­ke etwa an Uni­kli­ni­ken. Bei der Sor­tie­rung der Kran­ken­häu­ser nach ihrer Trä­ger­schaft sieht es näm­lich ganz anders aus. Mitt­ler­wei­le sind 37 Pro­zent der Kli­ni­ken in pri­va­ter Hand, wei­te­re 34 Pro­zent sind von frei-gemein­nüt­zi­gen Trä­gern wie Kir­chen, Stif­tun­gen oder Ver­ei­nen betrie­ben. Nur 29 Pro­zent haben einen öffent­li­chen Trä­ger, gegen­über 46 Pro­zent kurz nach der Wie­der­ver­ei­ni­gung.

2018 kamen im bun­des­wei­ten Schnitt 600 Kli­nik­bet­ten auf 100.000 Ein­woh­ner. Beson­ders hoch ist die Ver­sor­gungs­dich­te mit je 740 auf 100.000 Ein­woh­ner in Bre­men und Thü­rin­gen. In Baden-Würt­tem­berg und Nie­der­sach­sen war sie mit 500 bezie­hungs­wei­se 530 dage­gen beson­ders nied­rig. Im Schnitt waren im Jahr 2018 77 Pro­zent der Kli­nik­bet­ten belegt. Im Gegen­satz zum Abbau der Pati­en­ten­bet­ten-Kapa­zi­tä­ten ist die Zahl der Kli­nik­ärz­te von 1991 bis 2018 um deut­li­che 73 Pro­zent gestie­gen, auf rund 165.000 auf Voll­zeit-Arbeits­plät­ze umge­rech­ne­te Stel­len. Die Kli­nik-Pfle­ge gewann dage­gen nur 5.000 Kräf­te dazu, von rund 326.000 auf 331.000.