Der Deutsche Pflegerat (DPR) begrüßt die Zielsetzungen von Andreas Westerfellhaus. Beispielsweise könnten die finanziellen Überschüsse der Krankenversicherung in die Pflege fließen – so ein Vorschlag des neuen Pflegebevollmächtigten.

Andreas Westerfellhaus hat seine Zielsetzungen für sein Amt als Pflegebevollmächtigter vorgestellt. Alexraths/Dreamstime.com [Dreamstime RF]

Dienstag wurde Andreas Westerfellhaus offiziell in sein Amt als neuer Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung eingeführt. In der Pressekonferenz, die anlässlich seiner Amtseinführung gehalten wurde, betonte er, dass er die professionell Pflegenden in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellen wolle. Franz Wagner, Präsident des Deutschen Pflegerats (DPR) begrüßte die Zielsetzungen und Vorhaben des neuen Pflegebevollmächtigten:

„Der neue Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Staatssekretär Andreas Westerfellhaus, hat deutlich gemacht, dass die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der professionell Pflegenden einen wesentlichen Kern seiner künftigen Arbeit als Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung ausmachen wird. Westerfellhaus will faire Löhne, die Einführung eines allgemeinverbindlichen Tarifvertrages, ein neues Rollenverständnis der professionell Pflegenden auf Augenhöhe mit allen Berufen im Pflege- und Gesundheitswesen sowie eine neue Aufgabenverteilung.“

Zudem habe Westefellhaus vorgeschlagen, die finanziellen Überschüsse der Krankenversicherung für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege einzusetzen. Wagner betonte, dass diese Idee volle Unterstützung des DPR finde. Generell müssten bessere Arbeitsbedingungen endlich bei den Pflegenden spürbar ankommen – hierbei wird seitens der Berufsgruppe viel Vertrauen in Westerfellhaus gesteckt.