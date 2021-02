Welt-Sepsis-Tag Wieviele Sepsis-Todesfälle wären jährlich vermeidbar?

In Deutsch­land wäre eine hohe Zahl an Sep­sis-Todes­fäl­len pro Jahr ver­meid­bar. Not­wen­dig wäre die ver­stärk­te Umset­zung vor­beu­gen­der Maß­nah­men durch Hygie­ne und Imp­fun­gen sowie zur Früh­erken­nung. Dar­auf macht das Akti­ons­bünd­nis Pati­en­ten­si­cher­heit am heu­ti­gen Welt-Sep­sis-Tag aufmerksam.