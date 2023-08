Anzeige Drei Exper­ten im Gespräch Über die Zukunft digita­ler Kommu­ni­ka­tion in der Wundver­sor­gung

Im Rahmen einer Online-Podiums­dis­kus­si­ons­runde am 3. Dezem­ber 2020 widme­ten sich in der Wundver­sor­gung erfah­rene Exper­ten sehr spannen­den und – in Zeiten von COVID-19 – beson­ders aktuel­len Themen: Was kann Teleme­di­zin in der Wundver­sor­gung leisten? Welche Bedeu­tung haben digitale Angebote bei der Versor­gung von komple­xen Wunden? Was ist heute schon möglich und welche Voraus­set­zun­gen müssen für die Zukunft der Wundver­sor­gung noch geschaf­fen werden?