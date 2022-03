Anzeige Wundheilungsstörungen – eine Herausforderung für den professionellen Wundbehandler – Teil 1 Diagnostik von Wundheilungsstörungen

In der drei­tei­li­gen Arti­kel­se­rie „Wund­hei­lungs­stö­run­gen“ fin­den Sie Lösungs­an­sät­ze zur Erken­nung und The­ra­pie her­aus­for­dern­der Wun­den. Herr Prof. Dr. Dis­se­mond, Ober­arzt an der Kli­nik und Poli­kli­nik für Der­ma­to­lo­gie, Venero­lo­gie und All­er­go­lo­gie am Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Essen, einer der ange­se­hens­ten Exper­ten für schwer hei­len­de Wun­den prä­sen­tiert Ihnen in die­ser drei­tei­li­gen Arti­kel­se­rie Kon­zep­te zur Dia­gnos­tik und Behandlung.