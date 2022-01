Anzeige Wundheilungsstörungen - eine Herausforderung für den professionellen Wundbehandler - Teil 1 Diagnostik von Wundheilungsstörungen

In der dreiteiligen Artikelserie "Wundheilungsstörungen" finden Sie Lösungsansätze zur Erkennung und Therapie herausfordernder Wunden. Herr Prof. Dr. Dissemond, Oberarzt an der Klinik und Poliklinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie am Universitätsklinikum Essen, einer der angesehensten Experten für schwer heilende Wunden präsentiert Ihnen in dieser dreiteiligen Artikelserie Konzepte zur Diagnostik und Behandlung.