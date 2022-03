Der neue Corona-Bonus für die Pflege ist eine Farce. Niklas Kemper vom Bochumer Bund erläutert seine Sicht der Dinge in unserem Gastkommentar.

Gast­kom­men­tar des Bochu­mer Bundes

Auch wenn der Krieg und das geziel­te Aus­lö­schen der Ukrai­ni­schen Bevöl­ke­rung durch die rus­si­sche Armee wei­ter die Ereig­nis­se in Deutsch­land über­schat­tet, ist das Coro­na-Virus noch nicht besiegt. Mitt­ler­wei­le halb ver­ges­sen, halb ver­drängt, bleibt die Krank­heit eine Gefahr für einen gro­ßen Teil der Bevöl­ke­rung. Die Schutz­imp­fun­gen bewah­ren zwar vie­le vor einem schwe­ren Ver­lauf, Lang­zeit­fol­gen sind jedoch in allen Gesell­schafts­schich­ten ver­brei­tet und noch immer lie­gen vie­le Covid-Pati­en­tIn­nen auf Inten­siv­sta­tio­nen und müs­sen um ihr Leben bangen.

Dass der Regie­rung die Wirt­schaft und eine Rück­kehr zu einer wie auch immer gear­te­ten “Nor­ma­li­tät” wich­ti­ger ist, als die Pan­de­mie zu besie­gen, wur­de in den letz­ten Mona­ten mehr als deut­lich. Ein­mal mehr scheint der lau­te Schrei Weni­ger nach ihren “Frei­hei­ten” das Wohl­erge­hen Vie­ler zu über­tö­nen. Eine Frei­ga­be des Patents für die Impf­stof­fe scheint auch für die, dem Namen nach libe­ra­le, sozia­le und öko­lo­gi­sche Regie­rung kei­ne Opti­on zu sein.

Eine sol­che Frei­ga­be wür­de das Bezwin­gen der Pan­de­mie nicht nur wesent­lich beschleu­ni­gen, son­dern ist mög­li­cher­wei­se eine unum­gäng­li­che Vor­aus­set­zung zum Besie­gen der Krank­heit. 2021 schlos­sen sich des­halb 100 Regie­run­gen, 175 Nobel­preis­trä­ger und der Gene­ral­di­rek­tor der WHO dem Antrag von Amnes­ty Inter­na­tio­nal an, das Patent­recht zeit­wei­se Aus­zu­set­zen, um eine Her­denim­mu­ni­tät welt­weit zu ermög­li­chen. Deutsch­land ist eins von weni­gen Län­dern, die die­sen Vor­schlag wei­ter­hin blo­ckie­ren und so der Welt­be­völ­ke­rung das Leben schwer machen.

Coronabonus: von Pflegenden ist nicht die Rede

Dass auch hier­zu­lan­de die Bevöl­ke­rung durch das Virus wei­ter­hin belas­tet ist, scheint den Regie­ren­den jedoch nicht völ­lig ent­gan­gen zu sein. Aus die­sem Grund gibt es nun einen erneu­ten Coro­na-Bonus. End­lich, möch­te man den­ken, wird der Pfle­ge, wenn auch die gerech­te Ent­loh­nung ver­wei­gert wird, mal wie­der sym­bo­lisch Respekt gezollt. Haben doch vor allem die Pfle­gen­den sich der Gefahr des Virus aus­ge­setzt und sind bis an ihre Gren­zen gegan­gen, um Leben zu ret­ten und Gesund­heit zu erhalten.

Aber nein, von Pfle­gen­den ist kei­ne Rede. Es geht hier um Ange­stell­te im öffent­li­chen Dienst und ein­zel­ne Unter­neh­men. Die­se sol­len bis zu 1500 Euro bekom­men, wie der Münch­ner Mer­kur berich­tet. Sicher, alle sind gebeu­telt von der Kri­se und kön­nen eine Finanz­sprit­ze gut gebrau­chen, aber was als Ent­schä­di­gung für die Hohe Belas­tung gedacht ist, scheint eher wie eine Beru­hi­gungs­pil­le. Für die Pfle­gen­den ist gleich­zei­tig ein Bonus von bis zu 550 Euro ledig­lich im Gespräch! Dass auf die­se Wei­se das Anse­hen der Pfle­ge in Deutsch­land wei­ter lei­det, liegt auf der Hand.

Von Verbesserung der Arbeitsbedingungen ist keine Rede

Wer sich die­se Unge­rech­tig­kei­ten gefal­len lässt, lässt offen­sicht­lich alles mit sich machen, scheint das von der Regie­rung pro­vo­zier­te Signal zu sein. Von einer Erhö­hung der Gehäl­ter, einer Ver­bes­se­rung der Arbeits­be­din­gun­gen ist wei­ter­hin kei­ne Rede. Die Pfle­ge­ge­werk­schaft Bochu­mer­Bund möch­te sich nun stark machen, um die­sem fata­len Signal etwas ent­ge­gen­zu­set­zen. Sie wol­len für eine fai­re Bezah­lung, gute Arbeits­be­din­gun­gen und die Wert­schät­zung der Arbeit der Pfle­gen­den kämpfen.

Auch des­halb wur­de durch die jun­ge Pfle­ge­ge­werk­schaft kürz­lich eine Peti­ti­on ins Leben geru­fen, um eine ange­mes­se­ne Prä­mie zu ver­lan­gen. 3000 Euro für Fach­kräf­te und 2000 Euro für unge­lern­te Pfle­gen­de lau­tet die For­de­rung. Auch wenn dies kei­ne Lösung der Pro­ble­me ist, wäre es zumin­dest ein Signal der Wert­schät­zung, statt einer wei­te­ren Schi­ka­nie­rung der “beson­ders Systemrelevanten”.

Die Lösung der Pfle­ge­kri­se kann jedoch wei­ter­hin nur eine ange­mes­se­ne Bezah­lung, eine gute Aus­bil­dung und der Kampf für fai­re Arbeits­be­din­gun­gen sein. Dafür möch­te sich die Gewerk­schaft in Zukunft wei­ter­hin einsetzen.

Niklas Kem­per