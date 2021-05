In welchen Situationen ist es notwenig, Misstände im Pflegebetrieb mittels einer Gefährdungsanzeige aufzuzeigen und in welchen Fällen kann man für eine Gefährdungsanzeige sogar abgemahnt werden? Die Antworten samt Urteilsbeispiel finden Sie hier:

Was ist eine Gefährdungsanzeige?

Die Gefähr­dungs­an­zei­ge ist ein Begriff aus dem Arbeits­recht. Als Pfle­ge­kraft trägt man täg­lich die Ver­ant­wor­tung für die Gesund­heit der Pati­en­ten und muss die­se kri­te­ri­en­ge­recht behan­deln oder ver­sor­gen. Eine Gefähr­dungs­an­zei­ge zeigt auf, wann, wo und war­um die fach­ge­rech­te Pati­en­ten­be­treu­ung mög­li­cher­wei­se nicht mehr gewähr­leis­tet wer­den kann. Sie zeigt also, wie der Name ver­rät, eine Gefähr­dung des Pati­en­ten an. Es han­delt sich dabei um eine schrift­li­che Mit­tei­lung an den Arbeit­ge­ber. Dabei kann, neben der Gefähr­dung der Pfle­ge­be­dürf­ti­gen, auch eine Gefähr­dung der eige­nen Gesund­heit ver­merkt werden.

Wann ist eine Gefährdungsanzeige zu schreiben?

Die Rechts­grund­la­ge zum Ver­fas­sen einer Gefähr­dungs­an­zei­ge liegt in den §§ 15 und 16 des Arbeits­schutz­ge­set­zes (Arb­SchG).

Nach § 15 Arb­SchG haben Pfle­ge­kräf­te gemäß ihrer Mög­lich­kei­ten und Anwei­se­un­gen des Arbeitgebers

für ihre eige­ne Sicher­heit und Gesund­heit Sor­ge zu tragen,

für die Sicher­heit und Gesund­heit der Per­so­nen zu sor­gen, die von ihrem Han­deln abhän­gig sind, sprich Pfle­ge­be­dürf­ti­ge und/oder Patienten,

ihnen zur Ver­fü­gung gestell­te phy­si­sche Hilfs­mit­tel und Gerä­te sowie Schutz­klei­dung ord­nungs­ge­mäß zu verwenden,

um einen rei­bungs­lo­sen und siche­ren Ablauf der Per­so­nen­be­treu­ung zu gewährleisten.

Ist jedoch ein Aspekt aus § 15 gefähr­det, so greift recht­lich gese­hen § 16 Arb­SchG. In Absatz 1 heißt es:

Die Beschäf­tig­ten haben dem Arbeit­ge­ber oder dem zustän­di­gen Vor­ge­setz­ten jede von ihnen fest­ge­stell­te unmit­tel­ba­re erheb­li­che Gefahr für die Sicher­heit und Gesund­heit sowie jeden an den Schutz­sys­te­men fest­ge­stell­ten Defekt unver­züg­lich zu melden.

Nach Absatz 2 kommt Pfle­ge­kräf­ten damit die Auf­ga­be hin­zu, durch ihre Gefähr­dungs­an­zei­ge den Arbeit­ge­ber bei der Über­prü­fung und Gewähr­leis­tung der Pati­en­ten­si­cher­heit zu hel­fen und zu ent­las­ten. Eine poten­zi­el­le Gefahr ist neben dem Arbeit­ge­ber auch der Fach­kraft für Arbeits­si­cher­heit, dem Betriebs­arzt oder dem Sicher­heits­be­auf­trag­ten nach § 22 des 7. Sozi­al­ge­setz­bu­ches mitzuteilen.

Übli­cher­wei­se wird eine Gefähr­dungs­an­zei­ge in den Fäl­len ver­fasst, wenn

auf­grund feh­len­den Per­so­nals eine fach­ge­rech­te Ver­sor­gung mög­li­cher­wei­se zu kurz kommt oder

wenn Defek­te an tech­ni­schen Vor­rich­tun­gen, medi­zi­ni­schen oder pfle­ge­ri­schen Hilfs­mit­teln auftreten

und die Erfül­lung der Arbeits­auf­ga­ben und der gesetz­li­chen sowie ver­trag­li­chen (Neben-)Pflichten (s. § 15 Arb­SchG) somit nicht fach­ge­recht erbracht wer­den kann, wor­aus eine poten­zi­el­le Gefahr her­aus resultiert.

Der Arbeit­ge­ber ist anschlie­ßend dazu ver­pflich­tet, die Gefähr­dungs­la­ge zu bewer­ten und gege­be­nen­falls Maß­nah­men zur Ver­bes­se­rung zu ergreifen.

Wann ist eine Gefährdungsanezige NICHT zu schreiben?

Mit einer Gefähr­dungs­an­zei­ge ist vor­sich­tig umzu­ge­hen. Nur in Situa­tio­nen, aus denen auch wirk­lich eine Gefahr für das Per­so­nal oder die Pati­en­ten her­vor­geht, ist eine Gefähr­dungs­an­zei­ge zu verfassen.

Schreibt eine Pfle­ge­kraft „leicht­fer­tig“ und ohne gründ­li­che Kon­trol­le des Sach­ver­halts eine Gefähr­dungs­an­zei­ge oder nutzt sie die­se gar für eine Art „Pro­test“ gegen den Per­so­nal­man­gel, sprich aus per­sön­li­chen, berufs­po­li­ti­schen Moti­ven her­aus, kann dies zu einer Ver­let­zung der ver­trag­li­chen Neben­pflich­ten füh­ren und das Ver­trau­ens­ver­hält­nis mit dem Arbeit­ge­ber stark gefährden.

In einem Fall des Lan­des­ar­beits­ge­richts Nie­der­sach­sen vom 12.9.2018 (14 Sa 140/18) wur­de einer Pfle­ge­kraft genau dies vorgeworfen:

Fallbeispiel: Abmahnung wegen „falscher“ Gefährdungsanzeige?

Eine Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge­rin schrieb eine Gefähr­dungs­an­zei­ge auf­grund der Tat­sa­che, dass sie zusam­men mit zwei aus­zu­bil­den­den Pfle­ge­kräf­ten wäh­rend einer Schicht auf einer für alle drei frem­den Sta­ti­on ein­ge­setzt wor­den ist. Die eigent­li­chen, dort täti­gen Pfle­ge­kräf­te waren krank­heits­be­dingt abwesend.

Die Kran­ken­pfle­ge­rin äußer­te bereits vor der Schicht Zwei­fel hin­sicht­lich der Beset­zung, wel­che sie im Sin­ne des Pati­en­ten­wohls als nicht ange­mes­sen erach­te­te. Die Pfle­ge­dienst­lei­tung ver­wies dar­auf­hin auf die Mög­lich­keit, in drin­gen­den Fäl­len wei­te­re Unter­stüt­zung anfor­dern zu kön­nen, not­falls auch über den Personennotalarm.

In der „Gefähr­dungs­an­zei­ge zu Qua­li­täts­män­geln“ (auch: Beschwer­de gem. § 84 BetrVG) schrieb die Pfle­ge­rin unter anderem:

„Ich als sta­ti­ons­frem­de Kraft muss die heu­ti­ge Dienst­schicht mit zwei Aus­zu­bil­den­den bestrei­ten. Von den Aus­zu­bil­den­den ist einer auch sta­ti­ons­fremd und die ande­re war seit vier Tagen nicht im Dienst. Der eine Schü­ler und ich ken­nen die Pati­en­ten nicht und die ande­re Schü­le­rin kennt nicht alle. Ich kann nicht aus­schlie­ßen, dass Pat. in ihren Kri­sen nicht erkannt wer­den und durch ihr eige­nes Ver­hal­ten zu Scha­den kom­men könnten.“

Glück­li­cher­wei­se ging die Schicht ohne nen­nens­wer­te Vor­komm­nis­se oder Not­fäl­le zuen­de und die Pati­en­ten­ver­sor­gung erfolg­te bedarfs­ge­recht. Für die Pfle­ge­kraft hat­te die geschrie­be­ne Gefähr­dungs­an­zei­ge jedoch eine Abmah­nung zur Fol­ge, mit der Begrün­dung, die Gefähr­dungs­an­zei­ge doku­men­tie­re das Vor­lie­gen einer Gefähr­dungs­si­tua­ti­on, obwohl eine sol­che nicht gege­ben gewe­sen sei. Dies wur­de als Ver­stoß gegen ver­trag­li­che (Neben-)Pflicht bewer­tet. Die Pfle­ge­kraft klag­te auf Ent­fer­nung der Abmah­nung aus der Personenakte.

Urteil: Abmahnung unrechtmäßig!

Die Kla­ge hat­te Erfolg. Die Abmah­nung beruht auf einer unzu­tref­fen­den recht­li­chen Bewer­tung des Ver­hal­tens der Klä­ge­rin. Ein Pflicht­ver­stoß konn­te der Pfle­ge­kraft nicht nach­ge­wie­sen werden.

Die Klä­ge­rin habe mit ihrer Anzei­ge weder der Beklag­ten scha­den wol­len, noch die­se zu eige­nen, berufs­po­li­ti­schen Zwe­cken miss­braucht. Auch die Gefähr­dungs­an­zei­ge als Trotz­re­ak­ti­on auf die Dienst­zu­tei­lung des Per­so­nal­lei­ters sei nicht nach­weis­bar gewesen.

Die Argu­me­na­ti­on der Pfle­ge­kraft über ihr Unbe­ha­gen, auf einer frem­den Sta­ti­on die­se aus­schließ­lich mit zwei Aus­zu­bil­den­den zu betreu­en, wobei auch die ange­bo­te­ne Hin­ter­grund­be­reit­schaft und Mög­lich­keit auf Unter­stüt­zungs­an­for­de­rung die Per­so­nal­si­tua­ti­on an diesme Tag nicht ver­bes­sert hät­ten, sei nach­voll­zieh­bar gewesen.

Die Klä­ge­rin hat­te die Situa­ti­on dem­nach zurecht als poten­zi­el­le Gefahr für das Pati­en­ten­wohl erach­tet und rich­ti­ger­wei­se eine Gefähr­dungs­an­zei­ge ver­fasst. Die Abmah­nung muss­te somit aus der Per­so­nen­ak­te ent­fernt werden.

Praxistipp: Abmahnungen „rückgängig“ machen

Arbeit­neh­mer kön­nen in ent­spre­chen­der Anwen­dung von §§ 242, 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB die Ent­fer­nung einer Abmah­nung aus ihrer Per­so­nal­ak­te ver­lan­gen, wenn:

die Abmah­nung inhalt­lich unbe­stimmt ist,

unrich­ti­ge Tat­sa­chen­be­haup­tun­gen enthält,

auf einer unzu­tref­fen­den recht­li­chen Bewer­tung des Ver­hal­tens des Arbeit­neh­mers beruht

oder den Grund­satz der Ver­hält­nis­mä­ßig­keit verletzt

Gefährdungsanzeige bei Personalmangel

Emp­feh­lung der Redak­ti­on: Eine Gefähr­dungs­an­zei­ge wird von Pfle­ge­kräf­ten häu­fig genutzt, um auf mög­li­che Gefähr­dun­gen durch Fach­kräf­te­man­gel und zu hoher Arbeits­be­las­tung hin­zu­wei­sen. Im Pfle­ge­jar­gon spricht man nicht sel­ten von einer „Über­las­tungs­an­zei­ge“. War­um die­ser Begriff aller­dings Pro­ble­me auf­wirft und ob eine Gefähr­dungs­an­zei­ge Pfle­ge­kräf­te haf­tungs­recht­lich vor Feh­lern schützt, erklärt Prof. Dr. Vol­ker Groß­kopf in die­sem Beitrag:

Außer­dem inter­es­sant: Wann ist eine Gefähr­dungs­an­zei­ge einem blo­ßen Ver­merk in der Pfle­ge­do­ku­men­ta­ti­on vor­zu­zie­hen? Auch hier­zu berät Prof. Dr. Vol­ker Groß­kopf aus recht­li­cher Per­spek­ti­ve in einem Video: