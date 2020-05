Reservekrankenhaus eröffnet Corona-Behandlungszentrum in Berlin betriebsbereit

Im Kampf gegen das Coro­na­vi­rus wer­den über­all auf der Welt in kür­zes­ter Zeit Hilfs­kran­ken­häu­ser errich­tet. Sie ent­ste­hen in Mes­se­hal­len, Event-Are­nen oder im New Yor­ker Cen­tral Park. So auch das Coro­na-Behand­lungs­zen­trum-Jaf­fe­st­ras­se (CBZJ), das am Mon­tag in Ber­lin eröff­net wur­de.