Das Team des G&S Verlages, der PWG-Seminare und der Kanzlei Grosskopf+Klein.

Liebe Geschäftspartner,

liebe Kunden und liebe Interessierte,

angesichts der weltweiten Corona-Pandemie und der epidemischen Verbreitung von COVID-19 möchten wir mit gutem Vorbild vorangehen und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Menschen, die mit ihnen in Kontakt stehen, soweit es uns möglich ist, schützen. Deswegen sind unsere Mitarbeiter ab sofort im Home-Office. Dies hat natürlich Auswirkungen auf unsere Erreichbarkeit.

Wir bitten Sie darum, Ihre Anfragen nach Möglichkeit per Mail an uns zu schicken (PWG: info@pwg-seminare.de // G & S Verlag: info@rechtsdepesche.de) und weitestgehend auf Sendungen per Fax oder Post zu verzichten.

Telefonisch stehen wir Ihnen natürlich nach wie vor von 08:30 bis 17:30 Uhr unter der 0221/9515840 zur Verfügung.

Wir bitten um Verständnis und wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund!

Mit den besten Grüßen

Prof. Dr. Volker Großkopf, Geschäftsführer der PWG-Seminare und des G & S Verlages GbR

Michael Schanz, Geschäftsführer des G & S Verlages GbR