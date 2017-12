Im Fall einer Verletzung sorgen die Blutplättchen für die Blutgerinnung und dichten so die Wunde ab. Mailthepic/Dreamstime.com

Möglicherweise wurde die Rolle von Blutplättchen (Thrombozyten) bisher unterschätzt, denn sie übernehmen mehr Funktionen als bisher bekannt war. Zu diesem Ergebnis kamen Mediziner der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) im Rahmen einer Studie unter der Leitung von Dr. Florian Gärtner und Prof. Steffen Massberg. Bisher war vor allem die Leistung der Thrombozyten für die Wundheilung bekannt, doch möglicherweise steckt mehr in den Blutplättchen. „Blutplättchen sind wichtig für die Abwehr von Bakterien. Sie besitzen die Fähigkeit, sich aktiv im Organismus zu bewegen um mit Erregern zu interagieren und diese zu binden“, fasst Florian Gärtner das Ergebnis der Studie zusammen, die aktuell im Fachmagazin Cell veröffentlicht ist.

Im menschlichen Körper zirkulieren rund 750 Milliarden Blutplättchen, die auf Verletzungen der inneren Gefäßwände reagieren und eine entscheidende Rolle bei der Blutgerinnung spielen. Sie dichten die Wunde ab, indem sie sich an die verletzte Stelle heften und sich miteinander vernetzen.

Die Blutplättchen bewegen sich aktiv

Im Rahmen der Studie entdeckte das Team um Gärtner und Massberg nun eine neue Funktion der Blutplättchen. „Sie bleiben nicht nur passiv an Bakterien kleben, sondern bewegen sich aktiv“, sagt Gärtner. An Entzündungsstellen beginnen Blutplättchen zu wandern, wobei sie mit Fremdkörpern in Kontakt treten können um diese einzufangen und zu binden, vergleichbar einem zellulären Straßenkehrer. Die so entstehenden Verbindungen aus einem Blutplättchen und mehreren Bakterien rufen dann wiederum Fresszellen auf den Plan, die die so gebundenen Erreger als Ganzes beseitigen. Durch eine Methode, die das Team im Rahmen des Sonderforschungsbereichs SFB 914 „Immunzellwanderung bei Entzündung, Entwicklung und Krankheit“ entwickelt hat, konnten sie einzelne Blutplättchen bei der Immunreaktion über einen längeren Zeitraum visualisieren und so die entsprechenden Beobachtungen machen.

Erkenntnisgewinn für Medikamentenentwicklung

Blutplättchen haben keinen eigenen Zellkern, eventuell wurden sie deshalb bislang unterschätzt. Die Ergebnisse geben aber einen Hinweis darauf, welche Fähigkeiten Zellen ohne Zellkern zukommen können. Die Arbeit von Gärtner und Massberg zeigt nämlich, dass sie dennoch dynamische Strukturen annehmen und sich selbständig fortbewegen können.

Die neuen Erkenntnisse machen Blutplättchen zudem zu einem interessanten Ziel bei der Entwicklung von Medikamenten, um überschießende Entzündungsreaktionen in den Griff zu bekommen. „Man kann in die Abwehrmechanismen des Körpers eingreifen, indem man ihre Migrationsfunktion unterbindet“, erklärt Gärtner abschließend.