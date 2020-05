Anzeige Akademisierung der Pflege (Teil 1) Carl Remigius Medical School und avanti GmbH schließen neue Kooperation

Der Trend zur Akademisierung in den Gesundheitsberufen und in der Pflege wird von einigen Akteuren im deutschen Gesundheitswesen immer noch skeptisch betrachtet. Auch der Begriff Personalentwicklung klingt für die Gesundheitswirtschaft und ebenso für viele Personaldienstleister im Pflegebereich häufig noch fremd. In anderen europäischen Ländern und in den USA ist die Hochschul-Ausbildung hingegen längst Standard. Auch hierzulande führt an der höheren Qualifizierung von Pflegekräften kein Weg mehr vorbei.