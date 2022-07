Anzeige Chroni­sche Wunden 5 Fakten zum Biofilm – der Feind der Wundheilung

Biofilm begeg­net uns überall im Alltag. Im Grunde ist er nichts weiter als ein dünner Schleim­film, der aus vielen Mikro­or­ga­nis­men besteht. In der Natur existie­ren 99 % der Bakte­rien in Biofilm­ge­mein­schaf­ten. Beispiele dafür sind der pelzige Zahnbe­lag, die unappe­tit­li­chen Ablage­run­gen im Wasch­be­cken­ab­fluss oder auch die Rückstände, die sich in Vasen mit Schnitt­blu­men nach einigen Tagen bilden … Alle diese Beispiele haben Eines gemein­sam – sie riechen häufig sehr unange­nehm, da sie eben auch viele Bakte­rien beinhal­ten und das macht auch der Wundhei­lung zu schaffen.