Seit dem Aufflammen der Corona-Pandemie zählen Schutzmasken zu unserem Alltag. Wie zum Autofahren den Führerschein, so benötigt man derzeit eine Maske, um sich in vielen Alltagssituationen frei und uneingeschränkt bewegen zu können. Aber welche Maske ist für mich die richtige und woran erkenne ich ihre Qualität?

Regio­na­le Lan­des- und Zen­tral­re­gie­run­gen in aller Welt haben die Mas­ken­pflicht ein­ge­führt. Sie gilt über­wie­gend für den Auf­ent­halt in geschlos­se­nen, gemein­schaft­li­chen Räu­men und für bestimm­te All­tags­ak­ti­vi­tä­ten, bei denen der Min­dest­ab­stand von 1,50 m nicht ein­ge­hal­ten wer­den kann. Die wis­sen­schaft­li­chen Anfangs­theo­rien, wel­che eine kon­takt­lo­se Über­tra­gung des Virus in der Luft durch Aero­so­le nahe­leg­ten, haben sich inzwi­schen bestä­tigt. Des Wei­te­ren gehen Exper­ten sogar davon aus, dass selbst das Ein­hal­ten eines Min­dest­ab­stands mög­li­chen Anste­ckun­gen nicht aus­rei­chend vor­beugt, da das Coro­na­vi­rus wohl inten­si­ver durch die Luft getra­gen wird als bis­her ange­nom­men.

Kürz­lich hat sogar der Prä­si­dent der Ver­ei­nig­ten Staa­ten von Ame­ri­ka, Donald Trump, auf­grund schwin­del­erre­gen­der, stei­gen­der Infek­ti­ons­zah­len nach anfäng­li­cher Wei­ge­rung ein­ge­ste­hen müs­sen, dass das Tra­gen einer Mas­ke eine „patrio­ti­sche Pflicht“ sei.

In Spa­ni­en, einem der für Deut­sche belieb­tes­ten Urlaubs­län­der, herrscht der­zeit in fast allen Pro­vin­zen des Lan­des die tota­le Mas­ken­pflicht, sobald man sein Zuhau­se ver­lässt. Die Mas­ken müs­sen dort eben­falls an Strän­den und dem Pool­ge­län­de getra­gen wer­den.

Aufklärungsarbeit im Maskendschungel

Wie sinn­voll ist das Tra­gen einer Mas­ke? Schüt­ze ich mich und mei­ne Mit­men­schen tat­säch­lich vor einer poten­zi­el­len Anste­ckung? Wel­che Mas­ke ist für mich die rich­ti­ge? Die Bür­ger sind in die­ser Hin­sicht größ­ten­teils ver­un­si­chert und meist ori­en­tie­rungs­los. Um dem ent­ge­gen­zu­wir­ken, haben die meis­ten Regie­run­gen seit Beginn der Pan­de­mie ver­sucht, Auf­klä­rungs­ar­beit zu leis­ten.

Unter­schie­den wur­de haupt­säch­lich zwi­schen chir­ur­gi­schen Model­len (den meist blau-far­be­nen Ein­weg­mas­ken) und hoch­gra­di­gen FFP2-Model­len („Fil­te­ring Face Pie­ce“, im Volks­mund oft auch als „wei­ße Schna­bel­mas­ken“ bezeich­net). Der Bevöl­ke­rung wur­de nahe gelegt, eine „chir­ur­gi­sche Ein­weg­mas­ke“ zu tra­gen, wel­che dann auch des Öfte­ren von Gemein­den an ihre Ein­woh­ner ver­teilt wur­de. FFP2 Mas­ken sei­en im Prin­zip für medi­zi­ni­sches Per­so­nal vor­ge­se­hen.

Im Gegen­satz dazu hat die Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­ti­on (WHO) kurz nach Aus­bruch der Pan­de­mie über Wochen hin­weg fast täg­lich dar­auf hin­ge­wie­sen, dass nur FFP2 bzw. die noch hoch­wer­ti­ge­ren FFP3 Mas­ken, mit einem Par­ti­kel-Pene­tra­ti­ons­schutz von min­des­tens 94 % bzw. 99 % effek­tiv vor dem Coro­na­vi­rus schüt­zen und für die Ein­däm­mung der Pan­de­mie geeig­net sei­en. Man kön­ne sich jedoch schnell infi­zie­ren, sobald die Mas­ke abge­nom­men wird. Außer­dem, so die WHO, kön­ne das Tra­gen einer chir­ur­gi­schen Mas­ke Leicht­sinn im Umgang mit dem Virus för­dern. Daher riet die WHO noch vor weni­gen Mona­ten vom Tra­gen einer chir­ur­gi­schen bzw. hygie­ni­schen Mas­ke ab. Unse­re Bun­des­kanz­le­rin, Ange­la Mer­kel, bezeich­ne­te die sel­bi­gen zudem zeit­gleich öffent­lich als poten­zi­el­le Viren­schleu­der.

Den­noch bestell­ten die Minis­ter­prä­si­den­ten unse­rer Lan­des­re­gie­run­gen anfangs Hun­der­te Mil­lio­nen an chir­ur­gi­schen bzw. hygie­ni­schen Ein­weg­mas­ken, lie­ßen die­se meist mit Mili­tär­flie­gern der Bun­de­wehr aus Chi­na ein­flie­gen. Wenig spä­ter folg­ten auch FFP2 Schutz­mas­ken.

Die Qua­li­tät der Mehr­heit der ein­ge­führ­ten Mas­ken, unab­hän­gig ihrer Kate­go­rie, stell­te sich im Nach­hin­ein oft als unzu­rei­chend her­aus. In Madrid, einer der am meis­ten vom Virus heim­ge­such­ten Städ­te Euro­pas, ver­teil­te die regie­ren­de Bür­ger­meis­te­rin in der ers­ten Mai­wo­che 14 Mil­lio­nen FFP2 Mas­ken an die Bevöl­ke­rung. Dafür gab sie 36 Mil­lio­nen Euro aus. Kri­ti­siert wur­de sie öffent­lich für die­se Akti­on vor allem von Ärz­te- und Pfle­ge­ver­bän­den, wie auch der Zen­tral­re­gie­rung und ihrer poli­ti­schen Oppo­si­ti­on, wel­che alle­samt die­se Akti­on als unver­ant­wort­lich und gefähr­lich ein­stuf­ten, da FFP2 Mas­ken genau wie FFP3 Mas­ken, für den Kran­ken­haus­be­trieb und medi­zi­ni­sches Per­so­nal gedacht sei­en und nicht für den all­täg­li­chen Gebrauch der Zivil­be­völ­ke­rung. Die Gefahr bestün­de vor allem dar­in, dass der ein­fa­che Bür­ger oft­mals nicht in der Lage sei, die FFP2 Mas­ken rich­tig auf­zu­set­zen und somit die­se den Anwen­der noch weni­ger schüt­zen wür­den, als die ein­fa­chen chir­ur­gi­schen Mas­ken. Neben­bei sei noch bemerkt, dass die von Madrid über die Platt­form Ali­b­a­ba erwor­be­nen Mas­ken trotz exis­tie­ren­der CE Zer­ti­fi­ka­te die nach­träg­li­chen Qua­li­täts­prü­fun­gen in den spa­ni­schen Labors nicht bestan­den haben und die CE Zer­ti­fi­zie­rung sich als Fäl­schung erwies.

Aus Kos­ten­grün­den und Ver­füg­bar­keits­eng­päs­sen haben Regie­run­gen bis­her also grund­sätz­lich die ein­fa­chen, meist blaufar­bi­gen, chir­ur­gi­schen Ein­weg­mas­ken für ihre Bür­ger als aus­rei­chen­den Schutz emp­foh­len, um das Risi­ko von Anste­ckungs­ket­ten zu mini­mie­ren, obwohl die­ser Mas­ken­typ nach­weis­lich kei­nen aus­rei­chen­den Trä­ger­schutz gewähr­leis­tet. Um der Bevöl­ke­rung den Erwerb zu erleich­tern, hat die spa­ni­sche Regie­rung den Ver­kaufs­preis der chir­ur­gi­schen Ein­weg­mas­ke auf maxi­mal 0,96 Cent limi­tiert. In Deut­schen Apo­the­ken wird für die sel­bi­ge unge­fähr der dop­pel­te Preis ver­langt.

Versorgungsengpässe gehören inzwischen der Vergangenheit an

Inzwi­schen gehö­ren Ver­sor­gungs­eng­päs­se der Ver­gan­gen­heit an. Es gibt aus­rei­chend Lager­be­stän­de und Pro­duk­ti­ons­ka­pa­zi­tä­ten sowohl für chir­ur­gi­sche als auch für par­ti­kel­fil­trie­ren­de FFP Model­le. Die Fak­ten­la­ge bestä­tigt wei­ter­hin, dass chir­ur­gi­sche Ein­weg­mas­ken kei­nen hin­rei­chen­den Eigen­schutz, jedoch einen weit­ge­hen­den, wenn auch limi­tier­ten, Fremd­schutz bie­ten. FFP Mas­ken (ohne Ven­til) hin­ge­gen bie­ten ab einem Par­ti­kel­fil­ter­grad von 94 % und Gesamt­schutz­leis­tung von 92% aus­rei­chend Fremd- und Eigen­schutz vor vira­len und bak­te­ri­el­len Infek­tio­nen.

Obwohl laut Norm FFP2 und FFP3 Mas­ken nicht zur Kate­go­rie der Medi­zin­pro­duk­te gehö­ren, die­nen die­se dem Schutz des medi­zi­ni­schen Per­so­nals in Kran­ken­häu­sern und Gesund­heits­ein­rich­tun­gen. Das bedeu­tet jedoch nicht, dass die­se Mas­ken für die Kate­go­rie „Per­sön­li­che Schutz­aus­rüs­tung“ des medi­zi­ni­schen Per­so­nals reser­viert sind. Viel­mehr das Gegen­teil ist der Fall: Gera­de in Zei­ten der Pan­de­mie soll­ten die­se Mas­ken für alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ver­füg­bar und erschwing­lich sein.

