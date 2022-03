15 Jahre JuraHealth Congress (JHC) Ein Kaleidoskop an Pflege-Themen

Mit dem Auftaktkongress 2008, damals noch in Leipzig, fing alles an: Seit nunmehr 15 Jahren ist der JHC – einst JuraHealth Congress, heute Pflegefortbildung des Westens – ein fest gebuchter Termin im Frühjahr für die Fort- und Weiterbildung in Medizin und Pflege. Am 19. Mai geht der Kongress in den Kölner Sartory-Sälen in seine kleine Jubiläumsauflage – und das, erstmals seit 2019, wieder live vor Publikum.