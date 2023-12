Patien­ten­rechte Einsichts­recht der Dokumen­ta­tion: Darf ein Patient die Heraus­gabe seiner Behand­lungs­un­ter­la­gen verlan­gen?

In der Pflege herrscht eine Pflicht zur Dokumen­ta­tion der Behand­lung. Doch was ist, wenn Patien­tin­nen und Patien­ten selbst einen Blick in die Unter­la­gen werfen möchten? Welche Rechte Betrof­fene haben und welche Kosten auf einen zukom­men können, erfah­ren Sie hier.