Offline-Trend Jahreswechsel: Gesunde Vorsätze für das Jahr 2018

Mit dem Knallen der Korken zum Jahreswechsel beginnt die Zeit, in der die Vorsätze in die Tat umgesetzt werden sollten. Den Ergebnissen einer DAK-Studie zufolge zeichnet sich bei den guten Vorsätzen in diesem Jahr ein Offline-Trend ab: Jeder Sechste nimmt sich vor, seinen Medienkonsum zu drosseln, aber auch Stressabbau und gesunde Ernährung stehen bei vielen weit oben auf der Liste.