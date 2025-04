URGO Medical gelang Anfang der 2000er mit der Entwick­lung ihrer Lipido­kol­loid-Techno­lo­gie (TLC) der Start­schuss für eine neue Ära in der Wundver­sor­gung. Wie ein Innova­tions-Produkt Schmerz­frei­heit, effek­tive Heilung und wissen­schaft­li­che Evidenz vereint – und den Markt nachhal­tig prägte.

Die Lipido­kol­loid-Techno­lo­gie (TLC) revolu­ti­nierte die Wundbe­hand­lung.

Ein unschein­ba­rer Anfang mit großer Wirkung

Es war kein glänzen­des High-Tech-Labor, in dem die bahnbre­chende Wundver­sor­gungs­tech­no­lo­gie von URGO Medical ihren Anfang nahm: „Die Kolle­gen aus der Entwick­lungs­ab­tei­lung sind damals in einen Elektro-Super­markt gegan­gen und haben sich eine Fritteuse gekauft“, erinnert sich Dr. Hans-Jürgen Knerr, damali­ger Brand Manager URGO und heuti­ger Medical Educa­tion Manager.

Vor der Einfüh­rung der Techno­logy Lipido-Colloid (TLC) im Jahr 2000 war der Markt für Wundauf­la­gen zweige­teilt: moderne feuchte Wundver­sor­gung mit Hydro­kol­lo­iden und Algina­ten auf der einen Seite, tradi­tio­nelle Fettga­zen auf der anderen. Letztere waren zwar etabliert, neigen aber dazu, mit der Wunde zu verkle­ben und verur­sa­chen schmerz­hafte Verband­wech­sel. URGO Medical sah die Chance, das Beste aus beiden Welten zu verei­nen.

Damit das klappte, musste besagte Fritteuse her. Mit ihr gelang es, eine spezi­elle Mischung aus Gelbild­nern und Lipiden auf das Träger­ma­te­rial aufzu­tra­gen. Diese musste davor aber auf etwa 200 Grad erhitzt werden, um die Substan­zen stabil mitein­an­der zu verbin­den und sicher­zu­stel­len, dass das Fett fest in der Matrix gebun­den bleibt, ohne in die Wunde abzuge­ben.

Die Geburt von UrgoTül – und einer neuen Ära

Das erste Produkt, das die neue Lipido­kol­loid-Techno­lo­gie (TLC) markt­reif machte, war UrgoTül. „Das Beson­dere war, dass wir die Eigen­schaf­ten der herkömm­li­chen Fettgaze mit den Vortei­len der damals moder­nen feuch­ten Wundhei­lung kombi­nie­ren konnten“, erklärt Knerr. „Das Produkt war sofort anwend­bar, ohne dass sich Ärzte oder Pflege­kräfte neue Behand­lungs­me­tho­den aneig­nen mussten. Und es verklebte nicht mit der Wunde – ein riesi­ger Fortschritt.“

Doch die Innova­tion stieß nicht sofort auf unein­ge­schränkte Begeis­te­rung. „Der Markt war zunächst skeptisch. Fettgaze waren ja bekannt und unsere neue Techno­lo­gie sah ähnlich aus“, erklärt Knerr. Die poten­zi­el­len Kundin­nen und Kunden mussten also zunächst überzeugt werden. Das gelang zum einen durch klassi­sche Vertriebs­ar­beit aber auch mit geschick­tem Direkt­mar­ke­ting.

Wichtig war es, die zentra­len Botschaf­ten rüber­zu­brin­gen: UrgoTül ermög­licht eine atrau­ma­ti­sche, schmerz­freie Wundbe­hand­lung und ist leicht anwend­bar. Als Gesamt­pa­ket stimmig, konnten die ersten Muster des Produkts dann zum Testen in die Gesund­heits­ein­rich­tun­gen gegeben werden. Der Rest lief wie von selbst: „Sobald die Anwender:innen das Produkt in der Hand halten und fühlen konnten, waren sie überzeugt“, so Knerr.

Hans-Jürgen Knerr ist Medical Educa­tion Manager bei Urgo Medical und kennt sich bestens mit der TLC-Innova­tion aus.

Wissen­schaft­li­che Studien als Gamech­an­ger

Hilfreich war es da sicher­lich, dass URGO schon bei der Einfüh­rung des neuen Produkts nicht nur auf vielver­spre­chende Werbe­slo­gans setzte, sondern die Leistung auch durch Fakten belegen konnte. „Ein Produkt bleibt in der Medizin nicht nur wegen guten Marke­tings erfolg­reich, sondern weil es das Verspre­chen hält, das es gibt. Unser Ziel war nicht nur, ein gutes Produkt zu haben, sondern dessen Wirksam­keit auch zu belegen“, sagt Knerr.

Aus diesem Grund hat URGO schon vor Markt­ein­füh­rung eine multi­zen­tri­sche Studie über vier Wochen in 20 Einrich­tun­gen durch­ge­führt, in denen Patien­tin­nen und Patien­ten mit akuten sowie chroni­schen Wunden einge­schlos­sen wurden. Das Ergeb­nis: 97 Prozent der Anwender:innen berich­te­ten von einer sehr einfa­chen Anwen­dung, 95 Prozent von keinem oder unbeträcht­li­chem Verkle­ben mit der Wunde und 93 Prozent von keinen oder sehr gerin­gen Schmer­zen beim Verband­wech­sel. Der evidenz­ba­sierte Beleg war also da: Die Lebens­qua­li­tät der Patient:innen wird erhöht und der Aufwand des Pflege­per­so­nals verrin­gert.

Damit jedoch nicht genug. URGO ließ nur kurze Zeit später weitere Studien durch­füh­ren. So bei einer groß angeleg­ten klini­schen Studie, die die Schmerz­frei­heit von UrgoTül bei Verband­wech­seln in kinder­chir­ur­gi­schen Ambulan­zen unter­suchte – mit beein­dru­cken­den Ergeb­nis­sen. „Herkömm­li­che Verbände zu der Zeit führten bei den Kindern zu schmerz­haf­ten Verband­wech­seln, was natür­lich das Verhält­nis zwischen Behand­ler und Kind massiv stört“, weiß Knerr.

Mit UrgoTül gelang der Verband­wech­sel aller­dings kompli­ka­ti­ons­los und ohne Schmer­zen, ganz abgese­hen vom medizi­ni­schen Erfolg. „Dieser psycho­lo­gi­sche Effekt eines schmerz­freien Verband­wech­sel bei Kindern war für die Betrof­fe­nen natür­lich extrem inter­es­sant“, erklärt Knerr. Und so kamen immer mehr Einrich­tun­gen hinzu, die das neue Produkt nutzen wollten, um von dessen Vortei­len zu profi­tie­ren.

Heute gibt es eine Vielzahl an klini­schen Studien , die die Wirksam­keit der Lipido­kol­loid-Techno­lo­gie (TLC) belegen. Die Zeiten von Fritteu­sen sind bei URGO Medical damit schon lange vorbei. In Dijon betreibt das Unter­neh­men ein hochmo­der­nes Forschungs­zen­trum mit über 200 Mitar­bei­ten­den, das konti­nu­ier­lich neue Innova­tio­nen in der Wundver­sor­gung und Kompres­si­ons­the­ra­pie entwi­ckelt.

Ein zentra­les aktuel­les Projekt ist die Entwick­lung einer künst­li­chen Haut für Verbren­nungs­op­fer, die mithilfe gentech­no­lo­gi­scher Metho­den herge­stellt wird. Dieses Vorha­ben wird vom franzö­si­schen Staat geför­dert und hat bereits großes Inter­esse geweckt – sogar Präsi­dent Emmanuel Macron besuchte die Einrich­tung. Damit setzt URGO seinen Innova­ti­ons­kurs fort und arbei­tet an Lösun­gen für schwerste Verlet­zun­gen, die bisher nur einge­schränkt behan­del­bar sind.

Innova­ti­ons­geist rund um den Globus

Was als Pionier­ar­beit begann, entwi­ckelte sich schnell zur Basis einer ganzen Produkt­fa­mi­lie. URGO erwei­terte die Lipido­kol­loid-Techno­lo­gie (TLC) in verschie­dene Richtun­gen: UrgoStart wurde spezi­ell für chroni­sche Wunden entwi­ckelt, UrgoClean für die Wundrei­ni­gung. „Diese Techno­lo­gien basie­ren alle auf der ursprüng­li­chen Idee von UrgoTül, wurden aber mit weite­ren Bestand­tei­len wie Silber oder Polyacry­lat­fa­sern ergänzt“, erläu­tert Knerr.

Für die Zukunft möchte URGO Medical weiter­hin auf Innova­tio­nen und wissen­schaft­li­che Forschung setzen. Damit bleibt das Unter­neh­men ein Vorrei­ter in der moder­nen Wundver­sor­gung und treibt neue Lösun­gen für eine noch bessere Patien­ten­ver­sor­gung voran – mit Erfolg: „Als wir anfin­gen, hatten wir nur Deutsch­land, Frank­reich, Belgien und Tsche­chien im Blick. Heute ist URGO Medical in China, den USA, Austra­lien, Indien und im Mittle­ren Osten vertre­ten. Die Sonne geht in unserem Unter­neh­men buchstäb­lich nicht mehr unter.“

Zur Person: Dr. rer. nat. Hans-Jürgen Knerr ist Biologe und schon seit den Anfän­gen bei der URGO GmbH in Deutsch­land tätig und war maßgeb­lich an der Markt­ein­füh­rung der Techno­logy Lipido-Colloid (TLC) betei­ligt. Als ehema­li­ger Brand Manager und heuti­ger Medical Educa­tion Manager trug er zur wissen­schaft­li­chen Absiche­rung und Etablie­rung der Innova­tion maßgeb­lich bei.

Quellen: