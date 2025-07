Krankheit als Armutsfalle Überschul­dung: Erkran­kun­gen sind häufigs­ter Grund

In Deutsch­land geraten immer mehr Menschen in finan­zi­elle Not, weil sie krank sind. Welcher Faktor bislang der Haupt­grund für Überschul­dung war und warum die Entwick­lung so alarmie­rend ist, lesen Sie hier.