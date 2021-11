Anzeige ConvaTec Symposium mit Björn Jäger und Gabi Weigold zum Thema Exsudatmanagement auf dem Interdisziplinären WundCongress in Köln Exsudat gemanagt. Wunde geheilt?

Am 25. November 2021 findet der Interdisziplinäre WundCongress 2021 in Köln als Hybrid-Veranstaltung statt. Im Rahmen des Kongresses bietet ConvaTec ein Symposium an, das sich um das Thema Exsudatmanagement drehen wird.